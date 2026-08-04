Левски без Бурас и Майкон срещу Кайрат

Старши треньорът на Левски – Хулио Веласкес, определи група от 21 футболисти за домакинството на Кайрат Алмати на стадион „Георги Аспарухов“.
Срещата от третия предварителен кръг на Шампионска лига започва в 20:30 часа.
Левски ще трябва да се справя без двама от основните си футболисти Майкон и Акрам Бурас, които заради контузии остават извън сметките на Веласкес.
Мустафа Сангаре също продължава своето възстановяване и изобщо не е картотекиран за двубоите с казахстанския шампион.
Новото попълнение Хевертон за сметка на това намира място в състава на испанския специалист.
Трайно контузени са Радослав Кирилов, Оливер Камдем, Стипе Вуликич.
Групата на Левски за мача с Кайрат:
Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров
Защитници: Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Хевертон, Алекс Сентейес
Халфове: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Сержиньо, Мазир Сула, Асен Митков
Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.