Левски без Бурас и Майкон срещу Кайрат

Старши треньорът на Левски – Хулио Веласкес, определи група от 21 футболисти за домакинството на Кайрат Алмати на стадион „Георги Аспарухов“.

Срещата от третия предварителен кръг на Шампионска лига започва в 20:30 часа.

Левски ще трябва да се справя без двама от основните си футболисти Майкон и Акрам Бурас, които заради контузии остават извън сметките на Веласкес.

Мустафа Сангаре също продължава своето възстановяване и изобщо не е картотекиран за двубоите с казахстанския шампион.

Новото попълнение Хевертон за сметка на това намира място в състава на испанския специалист.

Трайно контузени са Радослав Кирилов, Оливер Камдем, Стипе Вуликич.

Групата на Левски за мача с Кайрат:

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров

Защитници: Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Хевертон, Алекс Сентейес

Халфове: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Сержиньо, Мазир Сула, Асен Митков

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа.