Три лъва умряха заради жегите в зоопарка в Токио

Три от лъвовете в зоопарка в Токио са починали в рамките на една седмица заради предполагаем топлинен стрес. Екстремните горещини обхващат Япония и други част на Източна Азия, съобщава CNN.

Зоологическата градина "Тама“, разположена в град Хино в рамките на метрополния район на Токио, затвори експозицията с лъвове в края на юли, след като няколко от големите котки започнаха да проявяват здравословни проблеми, включително липса на апетит и отпадналост, се посочва в съобщение за медиите.

Симптомите им съвпаднаха с гореща вълна, започнала по-рано през месеца, на фона на засилващото се метеорологично явление "Супер Ел Ниньо“, което води до повишаване на глобалните температури.

От зоопарка съобщиха, че са се опитали да охладят засегнатите лъвове чрез пръскане с вода и използване на мощни промишлени вентилатори, както и чрез прилагане на интравенозни течности и медикаменти.

Общо десет лъва са преминали през лечение, но на 28 юли умира тригодишната женска на име Муги. Три дни по-късно издъхва 11-годишната женска Ичиго, а в неделя - и 15-годишната женска Луена.

Макар че аутопсиите ще установят официалната причина за смъртта, и при трите лъва са наблюдавани признаци на обезводняване и полиорганна недостатъчност, което предполага, че топлинен стрес е изиграл роля. Четири от останалите лъвове се възстановяват, но други три все още са в лошо състояние и се лекуват, съобщиха от зоологическата градина.

Япония премина през изтощителен период на горещини. В края на юли в някои райони температурите достигнаха поне 40 градуса по Целзий в продължение на пет поредни дни. Това е най-дългият подобен период, регистриран в страната, а предупрежденията за топлинен удар многократно обхващаха големи части от нейната територия.

Рекордни горещини в Южна Корея

И други части на Източна Азия са обхванати от горещини през тази седмица.

Южна Корея е подвластна на историческа и смъртоносна гореща вълна. В град Янгсан, разположен в югоизточната част на страната, в неделя бяха измерени 42,5 градуса по Целзий - най-високата температура, регистрирана в страната от началото на наблюденията преди 122 години.

В понеделник метеорологичната служба на страната издаде предупреждение за горещини от най-висока степен за части от Сеул и съседната провинция Кьонги - за първи път, откакто през юни бе въведена новата система за предупреждение - докато в части от южните райони също остана в сила предупреждение от същото ниво. Залезът носи малко облекчение. Властите очакват задушни "тропически нощи“, през които температурите ще се задържат над 25 градуса по Целзий през по-голямата част от седмицата.