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Пътен хулиган обижда майка с дете край с. Волуяк

Той е обвинен и в нанасяна на телесна повреда

04.08.2026 | 14:44 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

52-годишен мъж е привлечен към наказателна отговорност от СРП за хулиганство и нанасяне на телесна повреда, предава БТА.

Събраните до момента доказателства показват, че на 2 август в района на кръговото кръстовище при софийското село Волуяк, обвиняемият с инициали С.Г. при управление на лек автомобил, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. 

Той засякъл друг автомобил, управляван от жена, която подала сигнал с клаксон. След това обвиняемият спрял рязко своя автомобил пред този на жената, препречил пътя ѝ, доближил се до нейния автомобил и я обиждал.

Жената била в автомобила с майка си и с бебето си, се опитала да се оттегли от местопроизшествието с управлявания, а обвиняемият я последвал по локалното платно на бул. “Ломско шосе“. 

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Той предприел изпреварване, при което умишлено насочил своя лек автомобил към нейния. Обвиняемият направил опит да издърпа мобилното устройство от ръката на жената, която подавала сигнал на  телефон 112.

След това С.Г. удрял с юмруци в лицето съпруга на жената и му нанесъл лека телесна повреда по хулигански подбуди - на публично място, без основателна причина и без да е бил провокиран от пострадалия, посочиха от прокуратурата.

Обвиняемият С.Г. е осъждан за срок до 72 часа.

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