Жена е загинала при катастрофа на АМ „Тракия“ край село Дядово

Жена на 51 години е загинала при катастрофа на автомагистрала „Тракия“ в района на Нова Загора, съобщиха от МВР в Сливен.

Сигналът за произшествието е подаден на 3 август в Районното управление в Нова Загора. Инцидентът е станал в посока Бургас, в прав участък на магистралата в землището на село Дядово.

По първоначални данни лек автомобил „Ситроен“, управляван от 53-годишен мъж, е напуснал пътното платно, след като шофьорът е загубил управление. При катастрофата е загинала 51-годишна жена. Пострадали са водачът и още един пътник в автомобила. Те са транспортирани до болнично заведение в Стара Загора.

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.