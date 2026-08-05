Разполагането на самолети в Безмер изисква повече яснота, нужна е промяна във Външно

Разполагането на американски самолети в авиобаза "Безмер" крие рискове за националната сигурност, а в контекста на изострящото се напрежение с Иран е важно да се търси друго кадрово развитие начело в МВнР. Това подчерта бившият министър на вътрешните работи Румен Петков в предаването "Денят ON AIR".

"Защо въобще допуснахме разполагането на тези самолети в базата? Обяснението, че това е следствие от договора от 2005 г., е нелепо. То е несъстоятелно – и това прозвуча вече от редица експерти. Включително ние предоставихме този договор на медиите. Той не просто няма задължителен характер – в него има заложени ясно отбранителни ангажименти. А тук става въпрос за разполагане на самолети, които участват във война срещу, в агресивна война срещу... Проблемът е, че в обществото няма яснота“, обясни Петков.

В тази връзка той поздрави военния министър Димитър Стоянов за посещението му в Ямбол, където проведе срещи с кметове, институциите и представителите на местната общност.

"Не приемам аргументите, че трябва да допуснем разполагането на тези самолети,

само защото сме партньори на САЩ. Ако утре стане нещо в Куба и там ли ще бъдем длъжни да правим нещо? Друг въпрос е, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се държи като цар Киро по време на правителството на Иван Костов. Каквото му хрумне, това прави – но плащаме всички ние“, коментира още Петков в ефира на Bulgaria ON AIR. "Министърът на външните работи Велислава Петрова. Мисля си, че тази тежест, която носи премиерът Румен Радев, трябва да бъде освободена. Аз съм служил в армията и съм изпълнявал командата "с лявото рамо, ходом марш". В случая трябва да бъде дадена командата "с голото рамо към вкъщи“. Решението, което отговаря на нашия обществен интерес, е там да се търси друго кадрово развитие.”

Петков подчерта, че "няма как да се води разговор с външния министър на Иран, а на сайта на нашето МВнР да слушаме само какво е казал нашият външен министър".

Той припомни, че следващата година се навършват 130 години от установяването на дипломатически отношения. След проведена среща с посланика на ислямската република Петков изрази увереност, че дипломатът ще повлияе положително на позицията на Техеран за България.

По думите му, трябва да използваме възможността да говорим с Иран не просто за мир за партньорство, но и за културен и научен обмен.

"Разбира се, че има обем информация, която не е за нас, широката публика. Би било несериозно да се пренебрегва – а аз мисля, че не се пренебрегва - подобен род заплаха", подчерта той .

Петков коментира и разбиването на лабораторията за фентанил, като изрази увереност, че тя не е функционирала с покровителството на службите.

"В цял свят има такива лаборатория и съм далеч от мисълта че навсякъде се радват на политическо покровителство. Друг е въпросът дали през последните 7-8 години България имаше политика за борба с наркопроизводството и разпространението. Но не считам, че в този случай е имало политически чадър", подчерта политикът.