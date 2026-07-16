Евроексперти оглеждат НДК за Евровизията

Представители на Европейския съюз за радио и телевизия са огледали Националния дворец на културата. Проверката им е заради процедурата за избор на града домакин на песенния конкурс “Евровизия”. Ако София спечели, сградата и пространството около нея ще бъдат превърнати в “Евроселище”.

Предстои екипът да посети и Бургас - другия конкурент в надпреварата за домакин. Градът трябва да отговори на много критерии, сред които да разполага с подходяща зала, инфраструктура, хотели, международни транспортни връзки. В началото на седмицата стана ясно, че Пловдив и Варна отпадат заради инфраструктурни и технически критерии, предаде бТВ.

“В Министерството на културата са преведени 20 млн. евро за “Евровизия”, каза министърът на културата Евтим Милошев. Решението кой да е домакин, ще вземе международна комисия, в която влизат представители на Българската национална телевизия, на Европейския съюз за радио и телевизия и хора, работили по конкурса през последните 15 години.

Междувременно стана ясно, че Израел отново ще участва в конкурса, въпреки че последните години другите държави искат да го изключат заради войната.