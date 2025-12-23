Активни потребители: Всеки умен търговец да закръгли надолу при еврото

Страхът се подклажда цяла година - от пролетта на тази година, когато започна да става ясно, че се приближаваме към еврото. Всичко започна с доста фалшиви разговори какво е станало в Хърватия. Всички данни показаха, че всичко, което е станало там, е доста по-добре, отколкото е било в България по същото време - по-ниска инфлация. Както знаете, в първоначалния си вид Законът за въвеждането на еврото предвиждаше забраната за необосновано повишение на цените само през януари. Впоследствие се направи поправка и стана от август до август.

Това каза изпълнителният директор на асоциация "Активни потребители" Богомил Николов в студиото на "България сутрин".

По думите му това отново не е успокоило българите.

Сигналите за цените трябва да отиват към КЗП, обясни гостът.

"Те получават сигнали със сигурност, но не мога да кажа колко от тях са обосновани, колко не са, от какво естество са. Това ще ги каже Комисията, вероятно през януари ще има повече сигнали, отколкото сега, защото предстои неизбежен процес на закръгляне на цените. В момента нещо, което струва един лев, е 51 цента. Всеки умен търговец ще го закръгли надолу, защото ако закръглява нагоре, той ще загуби клиенти", допълни Николов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той е на мнение, че ако пазарната икономика работи, не е възможно всички търговци да закръглят цените нагоре.

"Това, което е важно в момента, е държавният контрол да респектира, за да има по-малко търговци, които да експериментират. Не съм привърженик на мярката със спирането на цените, защото вярвам, че пазарната икономика е в състояние да поддържа своя баланс и конкуренцията е тази, която сваля цените в полза на потребителите. Ако има някакъв проблем в българската икономика, той е конкурентен", подчерта гостът.

Николов уточни, че в момента те продължават да сравняват цените.

"Има платформи, които също могат да се сравнят. Сайтът "Колко струва" не е задължително да е единствен. От кисело мляко до кисело мляко може да има 50% разлика. В Турция направиха такъв сайт - година, година и половина преди нас. Само че никой не може да събира данни на хиляди продукти, така че ние, като държава, сме свършили трудната работа - създадохме механизъм, в който търговците декларират данните", поясни изпълнителният директор на "Активни потребители".

Баничката, която на места е 3 лв. и трябва да е 1,53 евро, търговецът ще я закръгли надолу, смята Богомил Николов.

"Със сигурност ще има трудности с еврото, но който пазарува с карта, няма да усети нищо. Ако пазарувате в кеш в по-голям магазин, той ще има софтуер, който изчислява и показва рестото. Рискът от грешки става минимален, но в най-малките магазинчета, където няма такъв софтуер и има най-обикновен касов апарат, ще трябва търговецът да има калкулатор до себе си и да прави няколко сметки", разясни той.

Най-рисково е за най-възрастните и най-малките.

Николов отново предупреди хората, които ще празнуват Нова година на заведение, да си носят пари в брой.