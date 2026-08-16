Протест в Елин Пелин на 18 август срещу изграждането на инсинератор край Равно поле

Недоволни жители от община Елин Пелин ще се съберат на протест срещу изграждането на инсинератор за RDF отпадъци край село Равно поле.

Това ще стане на 18 август от 16:00 часа пред общината, когато е предвидена среща между инвеститора "Он Енерджи" ЕООД и Общинския съвет.

Според организаторите на протеста проектът предвижда в непосредствена близост до жилищни зони да бъдат изгаряни 200 000 тона боклук годишно, а това крие риск от сериозно замърсяване на въздуха в района. Според тях качеството на въздуха ще бъде засегнато и в съседните общини Лозен и Горна Малина, включително и София.

Хората настояват за повече публичност около проекта и обвиняват местната власт, че обсъждането се провежда без достатъчно обществено участие.

Организаторите са категорични, че действията им няма да приключат с този протест и са потърсили експерти по енергетика, екология, екологично право и химия, които да се включат в разискването на проекта.