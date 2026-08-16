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Свлачище в Испания отне живота на две жени, две бебета са ранени

Жертвите са на възраст около 60 и 80 години

16.08.2026 | 07:24 ч. 0
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Две жени загинаха при наводнение и свлачище в северозападната част на Испания, а две бебета са били ранени, съобщи Франс прес.

Жертвите са две жени на възраст около 60 и 80 години, уточниха местните власти.

Мъж, който първоначално е бил обявен за изчезнал след наводненията в село Мансанедо де Валдуеса, по-късно е бил открит невредим.

На мястото са изпратени екипи на пожарната и полицията, служители на Гражданската гвардия и медицински екипи. 

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