Свлачище в Испания отне живота на две жени, две бебета са ранени

Две жени загинаха при наводнение и свлачище в северозападната част на Испания, а две бебета са били ранени, съобщи Франс прес.

Жертвите са две жени на възраст около 60 и 80 години, уточниха местните власти.

Мъж, който първоначално е бил обявен за изчезнал след наводненията в село Мансанедо де Валдуеса, по-късно е бил открит невредим.

На мястото са изпратени екипи на пожарната и полицията, служители на Гражданската гвардия и медицински екипи.