Колата на сина на Венци Мицов пламна заради подпалени кашони

Автомобилът на сина на музиканта Венци Мицов е с щети от изгаряне, след като изхвърлени кашони са били запалени късно снощи. За инцидента разказа самият Мицов, който използва казуса да призове "необразованите хора да нямат право оттук нататък да гласуват".

Ето какво разказва музикантът в публикацията си:

Понеделник сутрин, около 5.00 часа…

Европейски съюз, Шенген, София (проектостолицата на Евровизия), Младост 4 (панелката върви около 250 000 евро).

Това е Нисан Xtrail първо поколение, струващ около 3500 лева, който синът ми си купи със спестявания.

Тъкмо оправи гърнето оня ден, че се върна от Сърбия и то падна на Калотина, та го връзвахме с тел.

Тази сутрин в 5.00 някакви весели хора са минали оттам, видяли са разхвърляни кашони до кофата за боклук.

И какво правите вие, когато видите кашони? Много ясно, че моментално ги палите.

В резултат - идва пожарна (при това много бързо, евала на пожарникарите). Идва и полиция.

Полицаите са казали на Лазар Мицов - “Цяла нощ обикаляме района, минахме буквално преди 15 минути покрай вашия блок и нямаше никой, всичко беше спокойно”…

Сега следва преценка на щетите. Ако колата има оправия - ще я оправяме. Но не съм оптимист. А и кой прави пълно каско на кола, струваща 3000 лева…

Моята кола пък е с щети от ключове, таман на две места на капака. Ама айде, тя има пълно каско, че е лизигова…

Обаче аз искам да попитам политиците - С ТИЯ ОЛИ***РЕНИ, ПАЛЕЩИ КАШОНИ В МЛАДОСТ ЛИ ЩЕ ПРАВИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА НИ?

Подобни маргинали ли ще решават бъдещето ни?

И тази запалена кола на Лазар, която е символ на панелната ни демокрация ми дава повод да поискам нещо важно - необразованите хора да нямат право оттук нататък да гласуват.

И не се шегувам. Колата е символ. Стара кола, запалена поради стечение на обстоятелствата от лай**ри, живеещи поради ирония на съдбата.

Само че на мен ми писна да живея по стечение на обстоятелствата.

А на подпалвачите искам да кажа следното - вие не заслужавате правосъдие. Вие заслужавате да ви сложат в рамки. И да ви показват навсякъде с превантивна цел. Да видим в какво можем да се превърнем скоро, ако продължаваме така…

Както казваше Мария Илиева и Криско, цитиращи Бурзум - “Палим, палим”…