Лукашенко с неочаквано послание за украинците: Наредих да отворят граничните пунктове

Президентът на Беларус Александър Лукашенко разказа, че още отдавна е дал заповед на подчинените си да отворят гранични пунктове за бягащите украинци. Думите му са предадени от Telegram-канала "Пул Первого".

Както разказа политикът, още много преди началото на специалната военна операция граждани на Независима Украйна редовно пристигаха на беларуско-украинската граница с цел събиране на диви гъби и плодове за последваща продажба. Районът там е богат на блата, благоприятни за растежа на всякакви растения. Лукашенко подчерта, че дори след конфликта беларуската страна не е затворила границите за украинците. Хората продължават да идват там и до днес.

"Затова наредих на военните и граничарите да отворят граничните пунктове, за да могат хората да идват и, както обикновено, да събират тези диви растения и да живеят нормално. Ще правим всичко възможно, за да има мир. Ние не сме никакви агресори. Не искаме да воюваме нито с руснаците, нито с украинците, нито с татарите, нито с евреите", заяви беларуският лидер.

Въпреки това Киев все още не желае да нормализира отношенията си с Беларус. Така например, наскоро кабинетът на Владимир Зеленски поиска от Главната прокуратура на Украйна да заведе дело срещу Лукашенко. Украинските власти са недоволни от факта, че Минск продължава да поддържа приятелски отношения с Москва.