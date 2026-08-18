След откритата челюст на мамут: Доброволци тръгват на обход край Дунав

Ниското ниво на Дунав продължава да разкрива любопитни находки по новообразувалите се брегове на реката. Заради нарастващия брой сигнали Регионалният исторически музей в Русе набира доброволци за по-обстоен теренен обход в района на село Ряхово, където в края на юли местен жител откри останки от челюст на мамут.

По думите на Красимир Киров от РИМ - Русе интересът след находката е огромен и в музея вече постъпват множество сигнали от различни места по Дунав.

"Благодарение на медиите и на социалните платформи нашата находка достигна буквално до целия свят, но и до ентусиазма на хората, които почувстваха, че те могат да ни помогнат. И разчитаме много на тях. Заваляха буквално сигнали от Русе и от Силистра", разказа той пред БНТ.

Специалистите се надяват доброволците да помогнат не само с откриването на отделни предмети, но и с локализирането на самите находища. Това би позволило за кратко време да бъде обходен много по-голям район.

"Те ни помагат с това да намерят конкретни находки, но и находища. Като специалисти разчитаме повече да ни покажат конкретните находища, тъй като ние можем да използваме съответната методика, за да определим точното местоположение. И акцията ще ни даде възможност за много кратък период да намерим повеч

е находки", обясни Киров.

Сред сигналите, получени от Русе и Силистра, има информация за различни предмети - от т.нар. гюлета и остатъци от въжета до метални конструкции, които могат да представляват опасност.

"Най-важно е първо да се локализира мястото, след това да се уведомят съответните специалисти, 112, съответно службите на МВР могат да окажат съдействие", подчерта експертът.

Доброволците също трябва да бъдат добре подготвени за терена.

"Най-важното е да имат здрави обувки, да имат вода, шапка, слънцезащитен крем и да са заредени с много ентусиазъм. И най-важното е да спазват инструкциите, които аз ще направя", каза Киров.

Обходът ще се проведе на 21 август от 8:00 ч. Маршрутът започва от ресторант в село Ряхово и продължава на изток към остров Мишка.

Желаещите да се включат могат да се запишат чрез телефона, публикуван на Facebook страницата на РИМ - Русе, като посочат име и телефон за контакт.