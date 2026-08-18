Жена пална цигара докато зарежда газ, пламна и тя

Жена е с 65 процента изгаряния при инцидент, възникнал тази сутрин на бензиностанция в Плевен.

Пациентката е евакуирана по спешност по въздух до болница "Н. И. Пирогов“ в София, където да продължи лечението си в специализирана структура.

Това съобщават от Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Георги Странски“ в Плевен на страницата си във фейсбук.

Пациентката е била незабавно приета и обработена в болницата от мултидисциплинарен екип – специалисти от Мултипрофилното спешно отделение, анестезиолози и пластични хирурзи.

След оказаната спешна медицинска помощ и стабилизирането ѝ е организирана спешна евакуация по въздух до столицата.

За бързата организация и реализиране на въздушния транспорт принос има д-р Ани Александрова, началник на Мултипрофилно спешно отделение в плевенската болница и координатор на HEMS за област Плевен, която своевременно подава сигнала и координира действията по транспортирането.

Сигнал за инцидента е постъпил в оперативния център на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Плевен в 07:49 часа, съобщи за БТА директорът комисар Станислав Атанасов.

Пожарът е обхванал купето и целия автомобил, а вътре е имало двама души – шофьор и пътничка.

Установено е, че са зареждали газ на бензиностанцията като при излизането жената пали цигара, което предизвиква запалването в обема на автомобила. Нанесени са сериозни щети на автомобила, допълни комисар Атанасов.

От болницата допълват, че този случай е поредното доказателство за значението на системата за спешна помощ по въздух, която скъсява времето за реакция и осигурява възможност пациентите в критично състояние от цяла Северна България да достигнат възможно най-бързо до високоспециализирана медицинска помощ, коментират от лечебното заведение.