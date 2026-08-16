Преди 25 години се появяват първите поддръжници на "Кръв и чест" в България

Българско участие в неонацистката мрежа "Кръв и чест" е установено още преди 25 години. Организацията, която е забранена в редица държави, продължава да трупа последователи у нас през годините. Членове на нацистки организации са задържани многократно, а в световен мащаб има и осъдителни присъди.

Първите следи от неонацистката мрежа у нас са от 2001 г., когато по сигнал за движението у нас работи експертът по киберсигурност Явор Колев.

"Тогава получихме сигнал, че в българското интернет пространство съществува сайт копие на сайта "Кръв и чест". Установихме, че сайтът майка се намира в САЩ и се администрира от лице с немско име. Това лице е осъждано в Чехия и Германия за разпространение на нацистка пропаганда. Осъждан е освен това и в САЩ", коментира експертът по киберсигурност Явор Колев пред Bulgaria ON AIR.

Сайтът е закрит от службите.

Неонацистката пропаганда продължава да намира последователи

Неонацистките идеи обаче продължават да намират последователи у нас през годините.

"Впоследствие многократно сме задържали такива членове на нацистки, фашистки организации, които пропагандират в интернет такава човеконенавистна идеология. Обикновено тези дела приключват с административни наказания, тъй като лицата нямат физически саморазправи, нанасяне на телесни повреди и т.н.", допълни Колев.

Как възниква "Кръв и чест"

Движението "Кръв и чест" възниква в края на 80-те години на миналия век във Великобритания и създава структури в редица държави. Основано е от фронтмена на групата Skrewdriver Иън Доналдсън и става известно с музикалните си прояви, които същевременно са свързвани с неонацистки символики.

"Една крайна форма на "Кръв и чест", която в Германия първо я забраняват, е Combat 18, която се свързва с нелегалност и насилие. Те призовават за насилие, предизвикване на хаос, от който да се стигне до промяна на обществото. Има онлайн движения, които са свързани с такава форма на активност", посочи анализаторът Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията.

Дейността на "Кръв и чест" е забранена в редица европейски страни като Германия, Испания, Франция, Унгария и Русия, където през последните десетилетия има редица наказателни процеси срещу поддръжници на движението.

Кои хора привлича неонацистката идеология

Според Безлов неонацистката пропаганда привлича хора с различни профили.

"Обикновено си говорим за млади хора, но ако погледнем пловдивския случай - там има брат, баща, има жени в тази група. Тоест като че ли няма някакви възрастови и полови ограничения. Това, което правеше впечатление при младежки образувания, е една повърхностност, неразбиране на детайлите, на идеологията, по-скоро една повърхностна култура на символиката, на търсене на някаква радикалност, свързано с недоволство, несъгласие с настоящето, с призиви за разрушаване и създаване на по-справедлив свят", посочи Безлов.

Съмнения за връзки с български политици

Съмнения за принадлежност към организацията "Кръв и чест" назад във времето има и за български политици.

Така през 2020 г. една от кандидатурите за член на управителния съвет към Столичния автотранспорт - тази на Георги Желязков, беше оттеглена. Причина станаха съмнения за участието му в движението.

"Периодично се появяват такива политици, но обикновено това, което се случва във времето, е, че нямаме някакви свързаности", каза още Безлов.