Гранични полицаи откриха и унищожиха над 3 тона канабис в планините Пирин и Огражден

Служители от ГПУ-Петрич и Специализирания отряд "Въздушно наблюдение" на ГД "Гранична полиция" проведоха специализирана операция за откриване на канабисови насаждения на югозападните склонове на Пирин планина. На 14 август в местност, намираща се в землището на село Сугарево, общ. Сандански, е установена нива с площ около 1600 кв. м. Там са открити 1 546 корена зелена тревиста маса, реагираща на канабис. Общото тегло на наркокултурата е 3215 кг, с височина на растенията от 120 см до 230 см. Те са унищожени чрез изгаряне в присъствието на комисия. Образувано е досъдебно производство по описа на ГПУ-Петрич.

Хеликоптер на "Гранична полиция" откри още едно място с канабис – в планината Огражден, в землището на село Баскалци, общ. Петрич. Там граничните полицаи унищожиха 28 кг канабисови растения. Образувано е досъдебно производство в ГПУ-Златарево.

При друг случай, след проведени оперативно-издирвателни мероприятия на 17 август, гранични полицаи извършили проверка на частен имот в село Страшимирово, Варненско. В помещения на къщата са установени растения от рода на конопа в различен стадий на развитие. По случая в ГПУ-Варна е образувано досъдебно производство. Обитателят на имота е задържан. Разследването продължава под надзора на районната прокуратура