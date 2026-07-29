Над 71 кг канабис откриха при акции в общините Струмяни и Петрич

Полицейски служители откриха и унищожиха близо 160 растения от рода на конопа при две специализирани операции на територията на област Благоевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

При акция на криминалисти от Районните управления в Сандански и Петрич вчера са установени общо около 160 канабисови растения с общо тегло приблизително 71,54 килограма.

В землището на село Илинденци, община Струмяни, в обособена нива са открити около 130 растения с общо тегло около 68 килограма.

Други 30 растения с общо тегло около 3,540 килограма са намерени в обезлесен участък в землището на село Богородица, община Петрич.

Откритите растения са унищожени на място. По двата случая са образувани досъдебни производства. Работата по установяване съпричастни към незаконното отглеждане на канабис продължава, допълват от полицията.