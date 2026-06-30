Сгащиха 19-годишен дилър с 23 грама канабис в Горна Оряховица

19-годишен мъж е задържан в Горна Оряховица, след като при полицейска проверка у него е открит канабис, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Проверката е извършена в понеделник около 16:00 ч. Полицейски служители спрели петима криминално проявени мъже, като у 19-годишния е намерено наркотично вещество. Канабисът е с тегло 23 грама.

Младият мъж е задържан за срок до 24 часа. В Районното управление в Горна Оряховица е образувано досъдебно производство за държане на наркотични вещества с цел разпространение.

Преди дни при специализирана полицейска операция в общините Велико Търново, Свищов и Павликени също бяха иззети наркотици.