Редица хотели в Бургас затвориха резервациите за Евровизия, докато образуват цените

"Който и град да беше избран за "Евровизия", щеше да има големи предизвикателства. Това ще бъде логистиката и транспорт за хората, които ще пристигнат в града. И държавата, и бизнесът трябва да са заедно и да изградят една стратегия, за да мине всичко по план и да извлечем дивидентите от тази възможност", заяви председателят на сдружение "Бъдеще за туризма" Павлина Иванова в "България сутрин".

Градът е морски курорт и би трябвало да се справи с притока на хора за песенния конкурс, предполага тя.

"Един от проблемите ще бъде именно легловата база за Евровизия.

Едно от изискванията е настаняване на 1000 акредитирани журналисти близо до мястото на събитието. Въпросът е дали ги има. Голяма част от местата за настаняване са цъкнали оскъпяване на цената със 100%. Разумният вариант е това, което направиха редица хотели - да затворят резервациите за този период, докато образуват правилно цените", допълни Иванова за Bulgaria ON AIR.

Според нея би трябвало да стартираме реклама за България и да се възползваме максимално от възможността.

"Трябва комплексна реклама на страната, защото в Бургас трудно ще бъде кацането. Ако уговорим авиокомпании само за тази седмица на "Евровизия", а след това нямаме свързаност, това значи дивиденти само за "Евровизия". Трябва да мислим и за след това", коментира гостът.

По думите ѝ сезонът на Черноморието ни е слаб тази година.

"Не бих казала, че е скъпо. България не е по-скъпа дестинация от чужбина. Сами си направихме лоша реклама с тези постове в интернет с таратор за 10 евро.

Генерализацията от дадено нещо не значи, че всичко е така. Загубихме масовите туристи, а от дълги години сме загубили българския турист - основата, на която можем да разчитаме", анализира Иванова.