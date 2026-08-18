В София пак раздават безплатна вода заради жегите

Инициативата за раздаване на безплатна минерална вода в жегите продължава. Заради очакваните високи температури в следващите дни Столична община отново ще раздава бутилирана вода на няколко ключови участъка, съобщава БНР.

На 20 и 21 август пунктовете ще работят след 12.00 ч. до изчерпване на количествата отново на познатите на три локации в града:

* пред Софийския университет "Св. Климент Охридски“;

* при метростанция "Сердика“;

* при пилоните на Националния дворец на културата.

В събота и неделя, след 12:00 ч., до изчерпване на количествата ще работи пунктът при пилоните на НДК.

Столичната община призовава гражданите да бъдат внимателни в горещините, да се избягва продължителният престой на пряка слънчева светлина в най-горещите часове на деня, да се приемат достатъчно течности и да се обръща специално внимание на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания.