На три точки в София раздават безплатна вода заради жегите

Безплатна вода на жителите и гостите на столицата ще бъде раздавана в жегите през следващите дни, съобщава от Столична община.

На 5, 6 и 7 август от 13.00 ч. ще бъдат обособени три пункта за раздаване на вода: пред Софийския университет "Св. Климент Охридски“; при метростанция "Сердика"; при пилоните на Националния дворец на културата.

Водата ще се предоставя безплатно до изчерпване на наличните количества.

Столичната община призовава гражданите да избягват продължителен престой на открито в най-горещите часове на деня, да приемат достатъчно течности и да бъдат особено внимателни към децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания.