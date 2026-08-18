Проф. Георги Рачев: Захлаждането е за кратко, следват жеги и тропични нощи

Днес ни очаква захлаждане, с оскъдни валежи и жълт код за силен вятър в шест области.

"Аз силно се съмнявам, че някъде ще има стопански валежи. По-скоро ще е малка лятна буря, свързана повече с вятър, отколкото с валежи", коментира климатологът проф. Рачев.

След краткото захлаждане обаче предстои нова гореща вълна, която ще донесе много топъл и сух въздух от Северна Африка.

"В петък и събота ще бъде може би най-топло. Има вероятност да стигнем 39 градуса, а Сандански и Петрич нищо чудно да отбележат и 40", прогнозира проф. Рачев.

В София температурите също ще се повишат бързо – около 36 градуса се очакват в четвъртък, петък и събота. В югозападните райони термометрите може да достигнат 39-40 градуса.

Нощите също ще станат по-топли – температурите ще се задържат около 20-21 градуса. След няколко по-свежи сутрини отново се очакват тропични нощи.

Особено тревожна остава ситуацията с ниското ниво, а слаби валежи в горното поречие на Дунав могат да донесат известно количество вода, но според Рачев докато тя достигне до България, покачването ще бъде едва с около 1-2 сантиметра.

Това би било достатъчно поне за временно задържане на нивото и за нормалната работа на АЕЦ "Козлодуй". Важното е то да е достатъчно поне още 5-6 дни, когато ще се отразят на нивото при нас валежите в горното течение на реката, уточни климатологът.

Добрата новина е, че българските язовири са в много добро състояние и са пълни.