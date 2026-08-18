Измериха завишени стойности на финни прахови частици в София

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 14 / 14

Заради постъпили множество сигнали за задимяване на атмосферния въздух на територията на София информираме гражданите, че по първоначална информация причината е възникнал мащабен пожар на територията на Република Сърбия, съобщиха от МОСВ.

РИОСВ – София и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ създадоха организация за поставянето на мобилна автоматична станция за проследяване на качеството на атмосферния въздух в района на Драгоман.

Допълнителните измервания се налагат с цел по-пълно проследяване на показателите за качеството на атмосферния въздух (КАВ) във връзка със задимяването и постъпилите сигнали. Паралелно се извършва постоянен мониторинг чрез стационарните автоматични измервателни станции (АИС) на ИАОС на територията на Столична община и в Перник.

Извършената справка в Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух показва завишени стойности на фините прахови частици (ФПЧ₁₀) в периода между 10:00 и 12:00 часа на територията на София.

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Най-високата отчетена стойност е в 12:00 часа в АИС „Надежда“ – 100 микрограма на кубичен метър при норма 50 микрограма за 24 часа. В АИС „Перник“ отчетената стойност в същия час е 34 микрограма на кубичен метър. Към 13:00 часа се наблюдава понижение на концентрациите на ФПЧ₁₀ във всички автоматични измервателни станции на територията на Столична община, като в АИС „Надежда“ са измерени 59 микрограма на кубичен метър.

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Към момента не са отчетени превишения на нормативно установените стойности за останалите наблюдавани показатели – озон (O₃), въглероден оксид (CO), азотен диоксид (NO₂) и серен диоксид (SO₂). Отчетените концентрации във всички автоматични измервателни станции остават в рамките на установените нормативни норми.

РИОСВ – София следи развитието на ситуацията и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия за проследяване на качеството на атмосферния въздух и в други райони. Допълнителна информация ще бъде предоставяна при промяна на обстановката и при наличие на нови данни от системите за мониторинг.

Актуалните данни от автоматичните измервателни станции за мониторинг на качеството на атмосферния въздух може да се проследят в реално време на интернет страницата на ИАОС: https://eea.government.bg/kav/