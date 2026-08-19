Променя се движението по „Струма" и „Тракия"

Утре - 19 август, от 9:30 ч. за подмяна на тол камери ще се променя организацията на движение в участъци от АМ „Струма" в област Благоевград, съобщиха от АПИ. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение, за по около 20 минути. Ще се работи по следните участъци:

при 92-и км, в района на Покровник, дейностите започват в 9:30 ч. в посока Кулата, а в 16:30 ч. в посока София;

при 129-и км, в района на Долна Градешница, дейностите започват в 10:30 ч. в посока Кулата и в 15:30 ч. в посока София;

при 143-и км, в района на Сандански, дейностите започват в 11:30 ч. в посока Кулата и в 14:30 ч. в посока София;

при 151-и км, в района на Дамяница, дейностите започват в 12 ч. в посока Кулата и в 14 ч. в посока София;

при 163-и км, в района на Марикостиново, дейностите започват в 13 ч. в посока Кулата и в 13:20 ч. в посока София;

На 20 август за подмяна на тол камери ще се променя организацията на движение в участък от АМ „Тракия" в област Пловдив. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение за около 40 минути:

при 107-и км, в района на Цалапица, дейностите започват в 8 ч.;

при 118-и км, в района на Радиново, дейностите започват в 9 ч.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.