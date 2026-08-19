Пожарите в Сърбия: Делиблатската пустиня остава най-опасното огнище

Пожарната обстановка в Сърбия остава сериозна, като Делиблатската пясъчна пустиня продължава да бъде най-проблемният район. По последните официални данни на сръбското Министерство на вътрешните работи и правителството ситуацията на други ключови места е частично стабилизирана, но високите температури, сухата растителност и силният вятър създават риск от ново разпространение на огъня, съобщава БГНЕС.

Пожарът в Делиблатската пясъчна пустиня е засегнал около 3600 хектара. В района са изградени приблизително 67 километра противопожарни просеки, но вятърът на места е позволил на огъня да ги премине. В гасенето са ангажирани пожарникари и спасители, полиция, военнослужещи, доброволни формирования и служители на държавни предприятия.

Според властите населените места в района не са били непосредствено застрашени при последната оценка. Основното затруднение остава труднодостъпният терен, който ограничава възможностите за използване на тежка противопожарна техника.

По-благоприятна е ситуацията на планината Столови край Кралево. Министерството на вътрешните работи съобщи, че пожарът е поставен под контрол на четири участъка, като на три от тях е локализиран. Продължава наблюдението за нови огнища заради сложния каменист терен. В операцията участва и хеликоптер Ми-17 на сръбските Военновъздушни сили, съобщи Министерството на отбраната на Сърбия.

Потушени са 190 пожара

Мащабът на пожарната обстановка се вижда и от общия брой инциденти. Според Сектора за извънредни ситуации към МВР, само за едно денонощие са били локализирани или потушени 190 пожара на открито.

Свързани статии В Костинброд задействаха BG-ALERT заради пожара в Сърбия

Сръбските власти свързват усложнената обстановка с продължителната суша, високите температури и силния и променлив вятър. Министър Ивица Дачич призовава за продължаване на максималната мобилизация на всички налични сили, докато рискът от разрастване на пожарите остава висок.

Днес Делиблатската пясъчна пустиня остава основното огнище, докато ситуацията на Столови е значително подобрена. Властите продължават да следят обстановката и да пренасочват сили според развитието на пожарите.