След задимяването: Качеството на въздуха в София е в норма

След вчерашното задимяване заради пожара в Сърбия, качеството на въздуха в София и засегнатите райони е в нормата. Вчера дим от големи горски пожари в Сърбия достигна до България заради силния вятър и предизвика задушлива миризма в София, Трън, Кюстендил, Перник и Костинброд. В Кюстендил и Костинброд беше задействана системата BG-ALERT, а за допълнително наблюдение на въздуха е поставена мобилна станция в Драгоман.

Завишение на фини прахови частици за момента няма - данните са на РИОСВ-София.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 14 / 14

Снимки: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Пред БНТ главният експерт в инспекцията Христина Казлачева обясни, че вчера в автоматичната станция в квартал “Надежда“ е отчетена стойност от 100 микрограма на кубичен метър, а последното измерване тази сутрин в 5 часа е показало 21 микрограма.

“Към този момент сутринта показателите са нормални, няма завишаване на тях. Средноденонощната норма, тъй като по показател ФПЧ е 50 микрограма за денонощие. Към момента пунктовете на територията на град София са в граници. Няма превишаване на тази норма. За "Надежда" стойността е 33,36 микрограма на кубичен метър“, добави Казлачева.

За да бъде проследено качеството на въздуха и извън София, мобилна станция е позиционирана в Драгоман.

В Костинброд вчера също беше усетено силно задимяване. От общината са получили множество сигнали от граждани и са предупредили хората да ограничат престоя си на открито и да затворят прозорците.

“Вчера около 12-15 часа усетихме силно задимяване. Извършихме незабавна проверка, при която се установи, че е вследствие на силния пожар на територията на Република Сърбия. Издадохме предупреждение към гражданите да ограничат излизанията навън, да затворят прозорците. Активирахме също така и системата BG-ALERT, която препоръчвам да бъде използвана от всички институциите, и като тя също така има и информационна функция“, обясни Денис Величков, експерт по управление на кризи в Община Костинброд.

Тази сутрин в Костинброд ситуацията е спокойна, няма задимяване и задушлива миризма. От общината ще продължат да следят ситуацията и са готови отново да предупредят населението при ново задимяване. При евентуално разширяване на периметъра на пожара местните власти са готови да се включат и в гасенето.