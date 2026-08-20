Полицаи спасиха 6-месечно бебе в Пловдив: майката ги нарече "ангели"

Полицаи от Шесто РУ Пловдив - инспектор Галина Маринова и младши разузнавач Радослав Христов, са помогнали за спасяването на бебе в критично състояние в Пловдив. Те са се отзовали на молба на притеснена майка, която е била изплашена след като детето ѝ е получило вероятно алергична реакция, съобщава Нова телевизия.

Развръзката е благополучна - детето е прегледано и състоянието му бързо започнало да се подобрява.

Майката на 6-месечното бебе Ева Русева разказа, че най-вероятно детето е получило алергичен шок. След захранването на 14 август с храна, съдържаща алерген, тя забелязала, че около устата му започва да побелява. Състоянието на бебето бързо се влошило и родителите подали сигнал на телефон 112.

Оттам обаче не успели да изпратят линейка с неонатолог. Затова майката и бащата решили сами да закарат детето до Спешното отделение.

Докато се опитвала да спре такси, Ева забелязала патрулен автомобил. Тя се обърнала към полицаите с молба за помощ и ги помолила да откарат нея и бебето до Спешното отделение.

"С последни сили се придвижих към патрула и помолих за съдействие. Много съм благодарна на полицаите, че реагираха веднага и ни придвижиха. Полицаите реагираха веднага. Казаха: "Заповядайте, качете се". Стигнахме в Спешното за има-няма 5 минути. Качиха ни в патрулката, пуснаха сирената и успяхме да се придвижим навреме. Много се изплашихме, но детето е добре. За мен тези хора са ангели. Нищо не е случайно. Трябвало е да ги срещна. Винаги ще съм им благодарна. Всяка вечер се връщам към този момент. Сигурно това ще е така за доста дълго", разказа Ева.

Бебето е на шест месеца и половина и се казва Ирена.

"Детето се възстанови от само себе си. Влязохме в спешния кабинет, прегледаха го. Постепенно дишането и жизнените показатели се подобриха. Бледността се махна. Пратиха ни на консултация с неврохирург, за да се отхвърли ударът в главата като потенциална възможност за влошаване на състоянието. Най-вероятно е направило алергичен шок", каза още майката. "Ако можете да помогнете, помогнете. По този начин даваме пример на следващото поколение, че трябва да се реагира с човечност, с емпатия, а не за лично облагодетелстване. Вярвам в доброто. Винаги съм била на мнение, че ако можем да направим нещо за някого, е редно да го направим. Въпреки че имаме лични и професионални приоритети, можем да поразместим нещата и да се включим евентуално".

Полицаите разказаха, че забелязали изплашената жена на улицата, която държала бебето си на ръце. Те не се поколебали нито за миг и веднага се притекли на помощ.

Два дни по-късно майката им се обадила, за да им благодари за добрината и бързата реакция.