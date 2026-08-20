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Туристка плати 708 евро за бунгало със счупена мивка и мухлясал матрак в Приморско

108 евро тя дала само за двете си кучета

20.08.2026 | 11:18 ч. 71
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Поредна история от българското Черноморие, в която цената не отговаря на качеството, разказа туристка, прекарала четири дни в бунтало в Приморско, заедно с още двама души и две кучета, порода Джак Ръсел.

Тримата възрастни заплатили 600 евро или 50 евро на ден за престоя си в бунгалото. За двете кучета пък платили 108 евро или 13,50 евро на куче на ден, или общо 27 евро дневно за двете животни.

Общата сума за четиридневния престой възлиза на 708 евро в бунгало, като обиконвено този тип настаняване традиционно е по-евтин от хотел или къща за гости.

Туристката уточнява, че цената на престоя на тримата възрастни не е обект на възмущението й.

Най-сериозното ѝ недоволство е свързано с таксата за домашните любимци и условията, които е получила срещу заплатената сума

Тя твърди, че в бунгалото е имало мухлясали матраци, счупена мивка и неработещ минибар. Жената споделя още, че страда от астма и че тези условия са били особено неприятни за нея. Наложило се да използва собствените си чаршафи и хладилна кутия.

Най-голямото ѝ разочарование обаче не било само от материалните условия, а и от отношението на служителите, които по думите й били "злобни и неучтиви“.

"Все едно съм седнала и легнала без пари в техните домове“, възмущава се туристката.

Какво получаваме срещу такса "домашен любимец" 

Разказът повдига и въпроса доколко цените за настаняване с домашни любимци съответстват на условията и обслужването, които туристите получават и получават ли животните изобщо нещо срещу това заплащане?

Много места за настаняване приемат домашни любимци безплатно. Други начисляват допълнителна такса, като срещу нея предлагат специални условия за животните. Има и обекти, в които се плаща за престоя на любимците, без да се предоставят допълнителни услуги.

Случаят поставя и въпроса дали таксата за домашен любимец трябва да бъде просто допълнителен разход, или срещу нея туристите могат да очакват конкретни условия и отношение към своите животни.

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Тагове:

Приморско бунгало такса домашен любимец джак ръсел
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