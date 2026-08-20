Исторически влекач от Втората световна война изплува от дълбините на Дунав

Докато продължителните горещини пресушават реките в цяла Европа, останките от параход-влекач от началото на XX век се превърнаха в поредния исторически артефакт, изплувал на повърхността.

Корозиралият корпус на плавателния съд, известен някога под името "Словения“, се появи отново по-рано този месец от водите на река Сава близо до Сремска Митровица, Сърбия, на 70 километра северозападно от Белград.

Макар части от него да са се показвали над водата и преди, местните жители твърдят, че останките никога досега не са били толкова напълно разкрити.

"Минали са няколко години, откакто за последен път е бил виждан, така че интересът е голям“, каза историкът Андрия Попович, ръководител на градския музей.

"Наистина е гледка, която не се вижда всеки ден“, добави той.

Местните сръбски медии нарекоха кораба "Титаник на Сава“, пише The Independent.

Редица артефакти, включително военни плавателни съдове, кости от мамути и останки от древни съоръжения, се появиха на повърхността вследствие на спадащите нива на водите в Дунав, Рейн и други речни артерии.

Продължителното силно засушаване също така наруши търговията, производството на електроенергия и местното водоснабдяване.

Рекордно ниски нива

Рекордно ниските нива на водата в река Дунав засегнаха сериозно атомните електроцентрали в Унгария и Румъния и парализираха корабоплаването по втората по големина река в Европа.

Междувременно, месеците на сухо време съсипаха реколтата в региони от Босна до Нидерландия и доведоха до недостиг на вода, обхванал дори Алпите.

"Словения“ е преживял две световни войни.

Според Попович „Словения“ е построен през 1913 г. в корабостроителница в Будапеща (Унгария), която по това време е част от Австро-Унгарската империя.

Корабът е бил с дължина около 54 метра и първоначално е носил името "Ваг“ (Vag) - унгарското наименование на най-дългата река в Словакия, Вах. Задвижван от парен двигател, той е превозвал тежки товари между Будапеща и други градове по поречието на Дунав.

По време на Втората световна война плаванията на кораба до голяма степен са били преустановени, допълва историкът.

След края на войната и разпадането на Австро-Унгарската империя, собствеността върху кораба преминава към новосъздаденото Кралство на сърби, хървати и словенци (по-късно превърнало се в Югославия) като част от военните репарации, отбелязва той.

"Тогава корабът беше преименуван на "Словения“, каза Попович, като добави, че остава загадка защо е избрано точно това име.

По-късно, по време на Втората световна война, "Словения“, както и страната, към която принадлежеше, попадат под нацистка германска окупация. След като югославските антифашистки сили освобождават Белград през 1944 г., те използват плавателния съд за превоз на ранени и оборудване, докато изтласкват германските войски на запад, разказа Попович.

Корабът превозвал ранени бойци, когато в края на април 1945 г. се натъкнал на германска мина, посочи Попович и добавя: "Той потъна и оттогава е останал на същото място".

Дунав разкрива тайните си

Това не е единствената реликва, изплувала от пресъхващата река, пресичаща голяма част от Европа.

По източната граница на Сърбия с Румъния от спадналите води на река Дунав стърчат ръждясали останки от германски кораби.

Някои от тях все още са натоварени с оръжие - тези плавателни съдове са принадлежали към черноморския флот на нацистка Германия и са били умишлено потопени към края на войната, докато германските войски се изтегляли от Румъния, а съветските сили настъпвали навътре в Европа.

В Италия най-тежката суша от 70 години насам разкри основите на древен мост над река Тибър - съоръжение, използвано някога от римските императори, но изпаднало в разруха още през III век.

Докато водите на Дунав в България спадаха, изследователи с вълнение откриха и извадиха от пясъка долна челюст, бивни, лопатка, ребра и други костни фрагменти, принадлежали на изчезнал космат мамут.

Климатичните промени засягат тежко Европа

Европа е континентът, който се затопля най-бързо в света, като от 80-те години на миналия век температурите там се повишават два пъти по-бързо от средното за света, сочат данни на Службата на ЕС за изменението на климата "Коперник“.

Към края на юли 2026 г. половината от територията на Европейския съюз и Обединеното кралство е засегната от суша, сочат данни на Европейската обсерватория за сушата към ЕС, като 9% от територията се намира в най-тежката категория - ниво на "предупреждение“.

Учените предупреждават, че изменението на климата засилва честотата и интензивността на горещините и засушаванията.

Сръбският хидролог Деян Владикович заяви, че настоящата суша е резултат от съчетанието на липса на зимни снеговалежи и много суха пролет.

"Това, което ни очаква в бъдеще е, че подобни ситуации ще зачестят. Навлизаме в периоди, в които това, за съжаление, ще се превърне в новото нормално състояние", казва хидрологът.