Петър Янков: Дъжд преваля в Западна Европа, при нас дойде жегата от 40°

Докато в Централна Европа превалява дъжд, Балканите и България остават най-горещото място на континента.

Синоптикът Петър Янков прогнозира за Bulgaria ON AIR, че утре и през почивните дни температурите у нас ще се движат в диапазона 35-40 градуса.

В петък ще бъде най-топло. В югозападните райони температурите утре ще бъдат около 41 градуса.

В следобедните часове ще има слаби валежи по планините.

Сухият период по река Дунав е съизмерим с този през 1947 г. Покачването на нивото на Дунав ще бъде слабо. Очаква се повишаване на нивото в края на септември и през октомври. Такива периоди е имало още през 1985 и 2003 г. Увеличението на нивото на реката става след октомври, обясни Янков в "България сутрин".

Синоптикът отбеляза, че високите температурите ще продължат до края на седмицата.

Следващата седмица максималните температури ще се движат между 34 и 39 градуса, очакват се превалявания във вторник и сряда - главно в западната половина от страната.

Янков подчерта, че твърде дълъг е периодът с горещо и сухо време. Иначе рекорди за нашата страна не се регистрират, те са около 44-45 градуса.

Времето по морето е приятно, ветровете ще бъдат слаби, максималните температури достигат 29-30 градуса.

По планините времето през почивните дни също ще бъде приятно - с температури до 25 градуса.

В Гърция температурите ще бъдат с 1-2 градуса по-високи от тези у нас, стана ясно от прогнозата на синоптика.

От края на следващата седмица започва нов горещ период с температури до 39 градуса и валежен период от 29 август. Той ще донесе значителни валежи в Западна и Северна България, те ще бъдат придружени от гръмотевици.

"Ел Ниньо" влияе на дългите гравитационни вълни. За Европа се наслагват течението "Гълфстрийм" и вулканичната дейност на дъното на Атлантическия океан. Всичко това определя по-сухото време с продължителни засушавания над Западна Европа. Но процесите не са необратими", коментира Янков

На финала на разговора той отправи апел хората да бъдат по-отговорни в опазването на околната среда и да не предизвикват пожари.