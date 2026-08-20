Защо "човешкият принтер" Натали Харп е най-отдадената помощничка на Тръмп?

Където и да отиде президентът Доналд Тръмп, най-отдаденият му помощник е само на крачка зад него. Дори на голф игрището в Шотландия президентът се оказа преследван от своята платинено руса асистентка, която спринтираше по фервеите, за да е в крак с количката му.

Наричана "човешкият принтер", защото често носи хартиени копия на публикациите на Тръмп в Truth Social, Натали Харп вярваше, че си върши работата в Шотландия, като държи президента информиран за подкрепящи статии и послания.

Изглежда обаче, че Тръмп просто е искал да играе голф. Смутена, че е разстроила президента, Харп по-късно му написа извинение.

"Аз... съжалявам, ако съм била дразнеща, докато съм вървяла по игрището в Шотландия", написала тя на бележката, според копие, получено от The New York Times. "Искам нещата винаги да са наред между нас. Знам също, че бях разсеяна цяла седмица (забравях да ям през деня и дори забравях да спя, и успявах да спя само по няколко часа)."

Тя подписа писмото: "От все сърце, Натали."

Тръмп, "моят добър самарянин"

Доскоро Харп беше сравнително непознат член на кръга на Тръмп.

Сега тя се превърна в една от най-обсъжданите фигури във Вашингтон. Тя притежава огромна власт в Белия дом, като курира голяма част от това, което президентът вижда, и действа като един от неговите пазителите.

80-годишният Тръмп сам е казвал, че 35-годишната Харп е единственият човек, който го обича толкова, колкото съпругата и децата му, и че вярва, че тя никога няма да го изостави, за да печели пари, за разлика от другите му служители, според книгата "Смяна на режима" от репортерите на The New York Times. Маги Хаберман и Джонатан Суон.

На Харп, която има достъп д профилите на Тръмп в социалните медии, е поверен уникалният синтаксис на президента. Твърди се, че тя е отговорна за споделянето на видеоклип, на който семейство Обама е изобразено като маймуни, и който бе определен от критиците на Тръмп като расистки.

Връзката ѝ с Тръмп започва, след като е диагностицирана с рак на костите във втори стадий, когато е на двадесет години.

Тя отдава заслуга на Тръмп за спасяването на живота ѝ, като е разрешил използването на експериментални лечения по време на първия му мандат в Белия дом, въпреки че медицинските експерти оспорват дали промените в закона са имали някакъв ефект. Тя също така е говорила с квази-религиозни думи за президента.

"Всички знаем историята за добрия самарянин. Но това, което не знаете, е, че аз бях онзи забравен човек отстрани на пътя... бях оставена умра от рак", каза тя в Белия дом през 2019 г. "Но тогава, един външен човек - моят добър самарянин, президентът Доналд Дж. Тръмп - ме видя там и не ме подмина. Той спря."

Брат ѝ го нарича мания

За първи път тя привлече вниманието на президента, като разказа за възстановяването си в интервю за Fox News. Тя получи възможността да държи реч на националния конгрес на Републиканската партия през 2020 г. и работа в One America News, консервативната новинарска мрежа, преди да се събере отново с Тръмп за президентската кампания през 2024 г.

Описвайки как за първи път е била привлечена от Тръмп, Харп разказа в документален филм от 2024 г., че е гледала телевизионните му дебати, докато се е възстановявала от рак.

"Когато бях болна, започнах да гледам дебатите на републиканците [през 2016 г.]. Той беше първият ми досег с политиката и я обожавах", спомня си тя.

Брат ѝ, с когото се твърди, че не поддръжа връзка, обаче си спомня по различен начин запознаването на семейството с републиканската политика. Израснала в дълбоко консервативно семейство в Калифорния, той каза, че Харп е била очарована от американските президенти много преди Тръмп, пишейки писма, на които така и не е получавала отговор, до Джордж У. Буш по време на войната в Ирак през 2003 г.

"По принцип бих казал, че откакто беше на около 16 години, тя има мания - боже, как да обясня това? Тя е писала писма до други президенти, нека го кажа така. Така че мечтата ѝ най-накрая се сбъдна", каза Престън Харп пред CNN.

Близостта ѝ до Тръмп беше подложен на проверка, когато миналата седмица стана ясно, че е била заедно с него, когато е бил изведен от Air Force One в камион за кетъринг на летището в Анкара. Като част от хитрост за заблуда на потенциални убийци да не свалят президентския самолет след срещата на върха на НАТО в Турция, Тръмп и Харп са били прекарани тайно в друг, чакащ наблизо самолет. Разкритията доведоха до необосновани спекулации онлайн.

Докато се разпространяваха слухове, Джон Ософ, водещ претендент за президентската номинация на Демократическата партия през 2028 г., обвини Тръмп, че не се интересува от управлението и вместо това иска да "пътува с Натали в техния очевидно беззащитен летящ дворец".

Консервативните коментатори обвиниха Ософ в сексизъм, а Белият дом атакува журналист от CNN, който попита Тръмп за Харп, заявявайки, че децата на репортерката трябва да се срамуват, че имат такъв "безчувствен и отмъстителен" родител.

"Изблик на викове" заради кортеж

Лоялността ѝ е легендарна и пътуването ѝ за голф в Шотландия не е единственият път, когато асистентката, често виждана да носи огромни чанти, е полагала изключителни усилия, за да остане близо до Тръмп.

През октомври 2023 г. президентът пътува с кортеж от Тръмп Тауър до съд в Манхатън за процеса си за измама, когато във фоайето на сградата възникна суматоха, след като Харп открива, че няма място за нея в колите.

Спорът се превърнал във "викове", според CNN, които твърдят, че в крайна сметка тя е направила компромис и е съгласила да пътува в багажника на един от SUV-овете на Тръмп.

"Това е мания. Това е нездравословна обсебеност от някого", каза Престън Харп, когато телевизията го попита за инцидента. По думите му, въпреки че не смята, че сестра му има "физическо привличане" към Тръмп, тя е проявявала признаци на "влюбеност". "Тя е хубава, има добър характер. Смята, че той ѝ е спасил живота. Някой, който живее с такава благодарност, сигурно се чувства добре."

Според книгата на Майкъл Уолф от 2025 г. "Всичко или нищо", спор относно условията на живот на голф игрището на Тръмп в Бедминстър в Ню Джърси едно лято довел до забележителен акт на преданост. Тръмп не подозирал за споровете кой ще получи най-добрата спалня. След известно усилие, Харп в крайна сметка си осигурила една от стаите за прислугата.

За съжаление на Харп, стаята се оказала твърде отдалечена от основната къща, за да може тя да отговори на постоянните искания на президента. Затова тя започнала да търси по-подходящо място и в крайна сметка се спряла на нетрадиционно легло: женската съблекалня.

Именно подобно поведение, както и нейните ентусиазирани писма до президента, са разтревожили някои от близкия му кръг, според The ​​New York Times.

"Ти си всичко, което има значение за мен", написала тя в една бележка, видяна от вестника. "Никога не искам да те разочаровам", признала тя през в друг текст, благодарейки на Тръмп, че е неин "Пазител и Защитник в този живот". В трета бележка тя пише: "Искам да ви донеса радост."

Дейвис Ингъл, говорител на Белия дом, каза:

"Натали Харп е един от най-лоялните и трудолюбиви помощници в екипа на президента Тръмп. Джон Ософ е женствен театрален хлапе, което гласува за масово повишаване на данъците, предоставяне на безплатно здравеопазване, финансирано от данъкоплатците, на нелегалните имигранти и премахване на финансирането на федералните имиграционни правоприлагащи органи и граничния патрул. Реториката на лекомисления Джон е отвратителна, но екстремните му гласоподавателски резултати са опасни."