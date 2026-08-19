Деца от Кюстендил си спретват гонки с е-тротинетки

Местните власт в Кюстендил свикват спешна среща заради опасността от използването на електрически тротинетки от деца.

Полиция и представители на общинска управа се събират по покана на областния управител, за да търсят решение на проблем, който засяга много от семейства в града.

Гонки с е-тротинетки

Кюстендил е сред първите градове, които наложиха забрана за управлението на електрически тротинетки в пешеходните зони. Въпреки това групи деца периодично се организират и излизат на основни пътни артерии в града, рискувайки не само собствения си живот, но и създавайки предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

По непотвърдена информация има затворени групи от малолетни и непълнолетни, които се събират на пътни артерии. Групите следят къде има полицейски патрули, търсят провокация и вероятно адреналин по време на лятната ваканция.

Пред bTV областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов сподели, че проблемът не е от вчера. “Ако търсим неговия катализатор и зародиш, това е именно липсата на законност, липсата на правила и липсата на работещи институции“.

Областният управител обясни, че преди по-малко от месец е била свикана комисията по безопасност на транспорта. “Присъстваха всички институции. След дълги разговори се оказа, че почти няма проблеми с пътната безопасност, а всъщност не е така“.

“След сигнал на кмета на общината и разговор с дирекцията на полицията се видя, че органите могат да работят, когато искат и им е позволено. В рамките на 24 часа бяха локализирани организаторите на тази тайна група. Три непълнолетни лица са установени и в момента се работи по разкриването на останалите участници в гонките“, посочи той.

Гергинов подчертава, че проблемът е по-мащабен и трябва да се обсъдят конкретни мерки,

Областният управител посочи, че преди два дни е имало тежка катастрофа на неосветен участък от републиканския път. “Това също ще бъде тема на днешния разговор - как общината, съвместно с АПИ, да предотвратява подобни инциденти, а не да реагира след тях“.