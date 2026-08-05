Президентските избори без големите номинации: Какви са шансовете на Гюров срещу Йотова

Само двама кандидати за президент, а политическата интрига тепърва започва. Президентските избори наближават, но голямата битка за "Дондуков" 2 все още е без всички основни играчи. Към момента официално заявените кандидатури са две – на Илияна Йотова и Николай Ненчев.

"И в предходната кампания политическите партии обявяваха своите кандидатури в края на политическата кампания, което съм оценявал като грешка. Трябва по-отрано да бъдат излъчени кандидати, за да има състезателен процес", заяви политологът доц. Милен Любенов в "Денят ON AIR".

Според журналиста Александър Симов, за да имат някакъв шанс, градската десница и ГЕРБ трябва да постигнат съгласие.

"Не е новост кандидатите да се обявяват в последния момент. В САЩ вече се говори за следващите избори. В партиите встрани от "Прогресивна България" има притеснение дали ще се представят по най-добрия начин. Гюров само преди 10 дни обяви, че още не е решил, което е огромна грешка", допълни той за Bulgaria ON AIR.

По думите на доц. Любенов забавянето е контрапродуктивно

и ще се отрази сериозно в предизборната кампания.

"Избирателите на "Продължаваме промяната", "Демократична България" и ГЕРБ имат сериозни неразбирателства помежду си. Подкрепа от ГЕРБ на кандидатура на ПП и ДБ може да отхвърли част от избирателите. Голяма част от избирателите на ГЕРБ също не одобряваха участието в сглобката. По-важни са посланията и обликът на кампанията. Гюров е подходящ кандидат за балотажа", посочи гостът.

"Самият факт, че ПП и ДБ се разцепиха на две, означава, че проблем между тях все пак има и е добре да започнат да го решават. Има време да се поработи върху инициативния комитет. "Прогресивна България" има не политически, а медиен проблем. По-голямата част от гафовете дойдоха от ужасяваща медийна комуникация. Петър Волгин не е за подценяване на президентски избори. Удобно е на втори тур срещу ПБ да излезе кандидат на "Възраждане", изтъкна Симов.