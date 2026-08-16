Сериозен проблем: Машините за президентските избори са изтекла гаранция

Машините, с които ще гласуваме през октомври, са с изтекла гаранция. Това обявиха от Централната избирателна комисия (ЦИК). Според експертите това може да блокира стотици машини.

За вота ще ни трябват около 9800 машини, добавиха от ЦИК, цитирани от bTV.

"Машините не са в гаранция, изтекла е гаранцията, но подготвяме техническа спецификация за обществена поръчка, която следващата седмица ще влезе на гласуване. Нашата амбиция е до изборния ден да имаме машините изрядни за работа и веднага след ремонта и поддръжката, каквито не са правени до момента, ще се пристъпи към сертифицирането", каза Стоянка Балова, говорител на ЦИК.

Според изборните експерти проблемът е сериозен

"Не само ЦИК, всички знаят, че гаранцията е изтекла, и то, мисля, още миналата година. Това не означава автоматично, че всички машини ще се бракуват, но означава, че все повече машини ще излизат от строя. На последните излязоха над сто машини, сега ще излязат няколкостотин. Имаме късмет, че сега ще имаме най-простите възможни избори - президентските, и се надявам затруднените хора да не са много", коментира Михаил Константинов, експерт по изборно законодателство и практики.

Във всички секции с над 300 души ще се гласува с машина. В тези с под 300 души - на хартия.