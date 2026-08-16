BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 73

Сериозен проблем: Машините за президентските избори са изтекла гаранция

Това не означава автоматично, че всички машини ще се бракуват

16.08.2026 | 20:50 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Машините, с които ще гласуваме през октомври, са с изтекла гаранция. Това обявиха от Централната избирателна комисия (ЦИК). Според експертите това може да блокира стотици машини.

За вота ще ни трябват около 9800 машини, добавиха от ЦИК, цитирани от bTV.

"Машините не са в гаранция, изтекла е гаранцията, но подготвяме техническа спецификация за обществена поръчка, която следващата седмица ще влезе на гласуване. Нашата амбиция е до изборния ден да имаме машините изрядни за работа и веднага след ремонта и поддръжката, каквито не са правени до момента, ще се пристъпи към сертифицирането", каза Стоянка Балова, говорител на ЦИК.

Свързани статии

Според изборните експерти проблемът е сериозен

"Не само ЦИК, всички знаят, че гаранцията е изтекла, и то, мисля, още миналата година. Това не означава автоматично, че всички машини ще се бракуват, но означава, че все повече машини ще излизат от строя. На последните излязоха над сто машини, сега ще излязат няколкостотин. Имаме късмет, че сега ще имаме най-простите възможни избори - президентските, и се надявам затруднените хора да не са много", коментира Михаил Константинов, експерт по изборно законодателство и практики.

Във всички секции с над 300 души ще се гласува с машина. В тези с под 300 души - на хартия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

ЦИК машини избори президентски избори
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem