СОС заседава извънредно заради "Ледения парк"

Столичният общински съвет (СОС) се събира на извънредно заседание в четвъртък. Първа точка в дневния ред, според официалния портал на Столична община, е връщането за ново обсъждане на спорното решение за изграждане на леден парк, предаде БГНЕС.

До извънредната сесия и прекъсването на лятната почивка на местния парламент се стигна, след като областният управител на София Йовелина Тихова спря изпълнението на проекта за разширяване на "Ice Park Sofia".

БГНЕС припомня, че на 23 юли 2026 г. общинските съветници приеха Решение №605, с което одобриха разполагането на съоръжението върху близо 9000 кв. м в Княжеската градина.

На 5 август, обаче, областният управител на София издаде заповед, с която връща решението като незаконосъобразно и блокира неговата реализация.

Съветниците ще трябва да разгледат повторно казуса, който вече предизвика силен обществен отзвук заради централната локация и размера на засегнатите площи. На заседанието ще стане ясно дали СОС ще се съобрази с правните мотиви на областната управа, или ще потвърди първоначалното си решение.