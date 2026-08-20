Принц Хари и Меган се връщат да живеят във Великобритания

Шест години след като се оттеглиха от задълженията си като действащи членове на британското кралско семейство, принц Хари и съпругата му Меган се завръщат да живеят във Великобритания, съобщиха британски медии.

В изненадващ ход по-малкият син на крал Чарлз III и съпругата му Меган „

планират да напуснат САЩ до края на месеца

и да се установят в частен дом, който не е кралска резиденция и се предполага, че се намира извън Лондон“, съобщи „Телеграф“.

Няколко британски медии, сред които Би Би Си, съобщиха, че двете деца на двойката – принц Арчи, на 7 години, и принцеса Лилибет, на 5 години – вече са записани в британско училище за началото на учебната година в началото на септември. Според информациите двойката вече е избрала новия си дом, но той няма да бъде сред многобройните кралски резиденции.

Агенция PA съобщи, че Чарлз е бил информиран за плановете на херцога и херцогинята на Съсекс да се върнат да живеят във Великобритания. Монархът „приветства възможността да вижда повече от семейството си в личен план“, но статутът на Хари и Меган няма да се промени и те няма да бъдат действащи членове на кралското семейство, посочва PA.

Новината идва само няколко седмици след като Хари и Меган посетиха Великобритания в началото на юли заедно с децата си, като по време на визитата имаха лична среща с Чарлз.

Хари и Меган живеят в Калифорния от 2020 г.

Те напуснаха Великобритания след остър конфликт с кралското семейство, който се задълбочи, след като Хари публикува мемоарите си „Резервният“. Впоследствие той заяви, че иска да се помири с баща си, който преди две години беше диагностициран с рак и оттогава се подлага на лечение. Видът на заболяването никога не е бил разкриван, предаде БГНЕС.

Но дори подготовката за юлското посещение беше белязана от проблеми, след като медии цитираха източници, близки до Хари, според които принцът ще отседне в Бъкингамския дворец в Лондон – твърдение, което дворецът отрече. От там заявиха, че Хари не е приел поканата да отседне в официалната резиденция на британския монарх.