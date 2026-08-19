Изкуственият интелект променя биологичните оръжия: Светът не е готов за новата заплаха

Новаторските научни открития могат да създадат трансформационни възможности. Те могат също така да доведат до катастрофални рискове. Интеграцията на изкуствения интелект, биотехнологиите и биоинженерството вече дава възможност за променящи живота постижения, от борбата с болестите до повишаване на селскостопанската производителност и решаването на енергийни предизвикателства. Но тя също така генерира възможности, които могат да бъдат използвани като оръжие по-лесно от всякога от нарастващ брой участници. Съединените щати са неподготвени за тези заплахи.

В обозримо бъдеще, терористична група с минимални умения би могла да получи достъп до джейлбрейкнат модел на изкуствен интелект (такъв, който е избегнал контрола за безопасност), обучен върху най-изчерпателния набор от биологични данни в света. Групата би могла да използва модела, за да проектира нов щам на птичи грип H5N1, който е по-смъртоносен и по-лесно се разпространява от животни на хора, отколкото съществуващите щамове. Свързвайки се дистанционно с една от новото поколение напълно оборудвани „облачни“ лаборатории по договор за обслужване, тя би могла анонимно да организира създаването и тестването на вируса, а след това да бъде изпратен в съоръжение за биопроизводство, за да се произведе в голям мащаб, пише Foreign Affairs.

През 2024 г. птичият грип H5N1 се разпространи от домашни птици към млечни и говежди стада и в крайна сметка към повече от 70 души. Като съветник по вътрешна сигурност на Белия дом по това време, аз координирах федералния отговор на тази потенциално катастрофална заплаха.

По време на Студената война американските експерти по сигурността внимателно наблюдаваха програмите за биологични оръжия на Съветския съюз. Техните опасения бяха съсредоточени върху евентуалното превръщане на редки, но известни патогени като антракс, вирус Марбург и вирус на вариола (който причинява едра шарка), които биха могли да бъдат използвани срещу американските сили в бойни действия – или дори срещу американски цивилни. След разпадането на Съветската империя, аз ръководех усилията на Пентагона за намаляване на заплахите, породени от неговия арсенал от оръжия за масово унищожение. Ние следихме отблизо и работихме за елиминирането на натрупаните запаси от смъртоносни патогени в Русия и други новонезависими държави.

С отстъпването на Студената война и свиването на ядрените си арсенали чрез съвместни инициативи за намаляване на заплахите, експертите по национална сигурност започнаха да се питат дали е морално или ефективно да се заплашва с използването на ядрени оръжия за възпиране на биологични атаки. Въпреки това, при множество администрации, Съединените щати запазиха умишлена неяснота по този фронт. Последният преглед на ядрената позиция на САЩ от 2022 г. заключи, че „нашата ядрена стратегия отчита съществуващите и нововъзникващи неядрени заплахи с потенциален стратегически ефект, за които са необходими ядрени оръжия за възпиране“. В него се добавя, че „фундаменталната роля“ на ядрените оръжия е да възпират използването на ядрени оръжия срещу Съединените щати и техните съюзници, но не се стига дотам, че да се твърди, че ядреното възпиране е „единствената цел“ на арсенала. Настоящата администрация на Тръмп досега е решила, че не е необходим друг преглед на ядрената позиция, посочвайки адекватността на доктрината, обнародвана от първата администрация на Тръмп през 2018 г. В този преглед се посочва, че ядрените оръжия могат да бъдат използвани срещу „неядрени стратегически заплахи“, което, макар и да не се отнася конкретно до биологични атаки, се разбира, че ги включва.

Политиците трябва да приемат, че биологичните атаки са вероятни.

Предвид технологичните промени на пресечната точка на изкуствения интелект, биотехнологиите и биоинженерството, промени, които значително понижават летвата за производство на смъртоносни патогени и широкото им разпространение до приложения извън тайните държавни лаборатории, тази доктрина вече не е подходяща за целта си, ако някога е била. Преди десетилетие водещи експерти започнаха да се фокусират върху нови, вредни приложения на биологията. В края на 2016 г. например, Съветът на президента по наука и технологии издаде първото задълбочено, некласифицирано предупреждение за потенциалните рискове за националната сигурност, породени от биотехнологиите.

Докладът откроява инструмента за редактиране на гени CRISPR, по-специално, заради неговия революционно положителен и едновременно вреден потенциал. CRISPR позволява бързо изрязване и модифициране на ДНК последователности, което дава на потребителите възможността да унищожават наследствени заболявания, но също така и да вмъкват промени в генома, които биха могли да засегнат специфична група индивиди – или дори да променят човешката зародишна линия, която определя генетичното наследство на бъдещите поколения. CRISPR е също така, както се подчертава в консултативния доклад, инструмент с двойна употреба (с граждански и военни приложения), който може да се използва без огромни инвестиции или експертиза.

С други думи, смелият нов свят на синтетичната биология радикално демократизира и разпространява достъпа до инструментите, използвани за създаване на биологични оръжия. Бързото секвениране и синтез на ДНК сринаха разходите за четене и запис на генетична информация, точно както инструменти като CRISPR разшириха достъпността до прецизна модификация на генома. Сега системите с изкуствен интелект, обучени върху биологични данни, могат да проектират протеини и да предсказват множество взаимодействия в мащаби, невъобразими преди. Системите с изкуствен интелект и усъвършенстваните изчисления също така дават възможност за генеративна биология, което прави възможно изграждането на синтетични биологични системи. И накрая, цифровите дизайни се свързват с все по-автоматизирани лабораторни процеси, улеснявайки производството на цифрови инструкции в реалния свят.

Биотехнологичната индустрия трябва да бъде определена като критична инфраструктура.

Съществуват и пагубни потенциални приложения на биологията, базирана на изкуствен интелект, в рамките на отделните национални държави. Например, технологично усъвършенстван чуждестранен противник би могъл да използва изкуствен интелект, системи за биологичен дизайн и инструменти за биопроизводство, за да създаде скрит респираторен патоген.

Тези сценарии не са научна фантастика и Съединените щати не са подготвени да се справят с нито един от тях. Архитектурата за биологичен мониторинг и атрибуция в САЩ е смесица от системи със значителни пропуски. Различните ѝ компоненти не винаги са оперативно съвместими и страната няма капацитет в реално време да интегрира и анализира разнообразни потоци от данни в голям мащаб. Американската система за мониторинг е проектирана да диагностицира, разпознава и докладва съществуващи патогени, но все още не може да разпознава нови, които могат да бъдат създадени от биотехнологии, базирани на изкуствен интелект. Междувременно системата на страната за прилагане на контрамерки за лечение и предотвратяване на заболявания не е подготвена да се движи бързо и има сравнително малък капацитет за бързо реагиране. Глобалната система за реагиране е още по-недостатъчна. Мрежата за ранно предупреждение за международни биологични заплахи – подобна на националната система за ранно предупреждение за противоракетна отбрана – която Съединените щати създадоха и подкрепяха през последните две десетилетия по време на множество президентства, включително разширяване до повече от 50 ключови държави по време на администрацията на Байдън, беше до голяма степен демонтирана от администрацията на Тръмп през 2025 г.

Второ , предвид ролята, която биотехнологиите, базирани на изкуствен интелект, вече играят в множество сектори на икономиките на съюзниците и партньорите на Вашингтон, продължителното възпиране няма да е осъществимо. Съединените щати не могат да им предложат защита в замяна на търпение, както направиха, разширявайки ядрения си чадър, за да защитят европейските и азиатските съюзници. Ползите от биоконвергенцията – синергията на напредъка в областта на изкуствения интелект, биотехнологиите и биоинженерството – са от твърде голямо значение за икономическото и общественото благополучие на всяка страна.

Трето , силно съмнително е дали Вашингтон може да убеди или принуди конкурентите и противниците на САЩ надеждно да въздържат разработването на биотехнологични възможности, базирани на изкуствен интелект, по същия начин, по който управляваше надпреварата в ядреното въоръжаване със Съветите, защото ядрените оръжия нямаха друга пазарна стойност освен възпирането и воденето на война. Биоконвергенцията, за разлика от нея, обещава и всъщност вече предоставя огромен положителен потенциал, а биотехнологичната икономика, базирана на изкуствен интелект, е глобална.

Четвърто, и свързано с това, администрацията на Тръмп периодично се е стремяла да затрудни други страни достъпа и използването на американски модели на граничен изкуствен интелект, включително през юни 2026 г., когато внезапно наложи контрол върху износа на Mythos и Fable - авангардни антропни продукти, които предоставиха възможности за изкуствен интелект на Обединеното кралство и Европейския съюз. Контролът доведе до рязко и пълно прекъсване на достъпа за всички чуждестранни потребители, включително съюзници и лица, базирани в САЩ. Това драконовско действие впоследствие беше отменено, но е вероятно да стимулира още по-голям международен интерес към разработването на вътрешни възможности за изкуствен интелект, включително на пресечната точка между изкуствения интелект и биотехнологиите, тъй като зависимостта от Съединените щати може да създаде уязвимост.

Една нова, устойчива екосистема ще зависи от гръбнака на бърз достъп до данни, интеграция и анализ, който трябва да бъде собственост на федералното правителство, но управляван като съвместен консорциум с партньори от частния сектор. Това ще гарантира, че Съединените щати могат да абсорбират, обединяват и оценяват потоци от данни, свързани с изкуствен интелект и биологични данни, от цялата страна и, оптимално, от целия свят. Това предприятие ще обслужва националните и вътрешните мисии за сигурност, включително ще може непрекъснато да идентифицира нововъзникващи биологични заплахи и да разбира какво представляват и какво могат да правят – например да разпознава инженерно създадени патогени, които не съответстват на нито един списък с известни организми – и бързо да разработва целенасочени отговори. То трябва да разполага с капацитет за работа в класифициран контекст, който осигурява специална изчислителна мощност и инфраструктура за обучение и оценка на гранични биологични модели и за управление на чувствителни биологични данни.

Патогените не познават граници. Всички държави трябва да споделят отговорността за предотвратяване на разработването и използването на биологични системи, базирани на изкуствен интелект, от терористи и недобросъвестни лица за причиняване на масови вреди.

Предвид темпото на иновациите, отговорът на това многоизмерно предизвикателство ще бъде непрекъснат и итеративен процес. Но това не е първият път, когато Съединените щати се справят с възникваща и потенциално екзистенциална заплаха за сигурността. В началото на 90-те години на миналия век сенаторът от Индиана Ричард Лугар, републиканец, и сенаторът от Джорджия Сам Нън, демократ, се обединиха, за да приемат знаково законодателство, което позволи на Съединените щати да предотвратят разпространението на ядрени оръжия и делящи се материали след разпадането на Съветския съюз. Конгресът разреши и отпусна средства за всеобхватна и последваща серия от действия – някои едностранни, а други съвместни – у дома и по света, които гарантираха, че ядреното наследство на Съветския съюз няма да създаде множество нови ядрени държави и че терористите няма да имат достъп до съветските ядрени оръжия или до основните компоненти за изграждане на собствени бомби и системи за доставка.