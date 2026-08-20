Тръмп затяга обръча около Иран, заплаши с "огромни последици" и съюзниците му

Американският президент Доналд Тръмп обяви "икономическа война" срещу Иран и предупреди, че държавите, които продължат да подкрепят Техеран, също ще бъдат изправени пред сериозни икономически последици, предаде ДПА.

Новата ескалация идва на фона на изпадналите в задънена улица преговори между Вашингтон и Техеран.

"Никой не е давал на Ислямска република Иран по-голяма възможност от мен да сключи споразумение", написа Тръмп в Truth Social и добави, че Техеран "не се е възползвал от нея".

След това американският президент обяви началото на новата икономическа операция срещу страната.

"Затова днес обявявам НАЙ-СЪКРУШИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОПЕРАЦИЯ, ПРЕДПРИЕМАНА НЯКОГА СРЕЩУ КОЯТО И ДА БИЛО ДЪРЖАВА!", написа Тръмп.

"Това ще бъде икономическа война и изолация в безпрецедентен мащаб", добави той.

Предупреждението му не е насочено единствено към Иран. Тръмп даде да се разбере, че икономическият натиск ще засегне и други държави, ако те продължат да предоставят подкрепа на Техеран.

По думите му всяка страна, която позволи на свои финансови институции, компании, летища или държавни структури да предоставят "каквато и да било спасителна помощ на Иран", ще се изправи пред "ОГРОМНИ икономически последици", пише БТА.