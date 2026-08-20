Айларипии: Откраднаха табелата от връх Мусала

Табелата от най-високия връх на Балканите е изчезнала, съобщи планинарят Евгений Skydiver във фейсбук групата „Планински преходи“. Тя беше в района на метеорологичната станция и обозначаваше височината на върха.

Авторът на публикацията призовава всички, които са били в района на Мусала или разполагат с информация, да сигнализират, за да може табелата да бъде открита и върната на мястото си. Става дума за част от обозначителната инфраструктура на върха, използвана от туристи и планинари.

Случаят предизвика множество реакции в групата. Потребители коментират, че подобни посегателства затрудняват ориентацията в планината и подчертават необходимостта маркировката и табелите да бъдат опазвани.

Според коментари обаче табелата е вече в грижливо прибрана и заплатена от колекционер, най-вероятно в чужбина.