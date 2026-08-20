Сензация: 14-годишно арменче срази Карлсен

Четиринадесетгодишният арменски шахматист и майстор на ФИДЕ Тигран Амбарцумян победи шахматиста с най-висок рейтинг в света Магнус Карлсен в онлайн турнира по шахмат „Тайтълд Тюздей“ (Titled Tuesday), състоял се вчера, съобщи Арменската шахматна федерация в прессъобщение, цитирана от агенция АРМЕНПРЕС.

„Тайтълд Тюздей“ е онлайн турнир по ускорен шахмат, организиран от „Чес.ком“ (Chess.com), в който участват шахматисти с титли на ФИДЕ и национални шахматни титли, предаде БТА. Турнирът се организира в 11 кръга по швейцарската система, с по 5 минути за всеки състезател без добавяне на време след ход.