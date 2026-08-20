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Издирват 61-годишния Дончо Костадинов от село Мусачево

Мъжът е в неизвестност от 17 август

20.08.2026 | 11:10 ч. 0
Издирват 61-годишния Дончо Костадинов от село Мусачево

Полицията в Стара Загора издирва 61-годишния Дончо Костадинов от село Мусачево, община Гълъбово, по молба на близките му. 

Мъжът е в неизвестност от 17 август.

Дончо Костадинов е на видима възраст 60-65 години, със слабо телосложение, тъмна коса с челно оплешивяване и леко набола брада. Няма особени отличителни белези.

В деня на изчезването си е бил облечен с черно яке и е носел сламена шапка. Със себе си има чанта с дрехи. Мъжът не носи документи за самоличност.

От ОДМВР в Стара Загора призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на Дончо Костадинов, незабавно да се свържат с полицията.

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