Атанасов разкри: Ще обявят кандидатурата на Гюров за президент до дни

На фона на напрежението около заплахите от Иран и въпросите за навлизането на руски самолет във въздушното пространство на България депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов настоя за незабавна реакция от държавните институции. Според него службите трябва да изяснят обстоятелствата около полета, а президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност заради потенциалните рискове за страната.

В ефира на NOVA Атанасов постави въпроса за целта на полета и евентуалните мотиви зад него.

"Би трябвало институциите да дадат информация, защото има санкции по отношение на Русия. Въпросът е какви са мотивите и дали има скрити интереси. Възможно е една от причините действително да са пожарите, но Сърбия е нескрит съюзник на Русия и може този самолет да е използван за разузнавателна цел. Службите трябва да дадат информация по този случай", заяви депутатът.

Заплахата от Иран

Атанасов коментира и заплахите от Иран за удари по цели в Европа. Според него още след появата им е трябвало незабавно да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност.

"Несериозно е всички да мълчат. Разбира се, че има заплаха, след като Иран планира ответни удари. Важно е и каква е степента на заплахата. Добре е, че има незабавна реакция от НАТО. Но това не трябва да ни успокоява. Трябва и българските власти да се задействат", категоричен беше той.

По думите му, макар рисковете да не са високи, ситуацията изисква реакция от страна на държавата.

"Война е и не са изключени провокации. Съгласен съм, че рисковете не са високи, но трябва да се реагира", добави Атанасов.

Депутатът припомни и атентата на летището в Бургас отпреди години. Според него вниманието към града в момента е особено засилено заради Евровизия. Той отправи критики и към президента Илияна Йотова, че при посещението си в Бургас не е коментирала заплахите от Иран.

Атанасов настоя основните въпроси, свързани с потенциалните рискове за страната, да бъдат обсъдени на институционално ниво. Според него Консултативният съвет за национална сигурност трябва да бъде свикан, за да бъдат набелязани конкретни действия и да бъде заявена ясна позиция за защитата на националната сигурност, вместо темата да се обсъжда единствено през медиите и да се създава допълнително напрежение сред хората.

До дни обявяват кандидатурата на Гюров за президент?

"Има очакване от демократичната общност Андрей Гюров да заяви своята кандидатура. Това най-вероятно ще се случи в следващите дни", заяви Атанас Атанасов.

По думите му забавянето около кандидатурата на Гюров не означава, че инициативата се е провалила.

"Промени се механизмът, по който това ще се случи", коментира той.

И обясни, че още преди година по негова инициатива е бил създаден формат с широко представителство, който да търси механизъм за излъчване на единен кандидат на демократичните сили.

"Сега процесът се развива по различен начин", каза Атанасов.

Той допълни, че вече има организация за създаването на инициативен комитет, както и план за провеждането на кампанията.

Според Атанасов основната цел е да бъде мобилизирана проевропейската демократична общност.

"Това е единственият вариант да се противостои на тази концентрация на червена власт в България", категоричен е той.

На въпрос дали забавянето на кандидатурата на Гюров създава риск от разпиляване на гласовете между различни кандидати на демократичната общност, Атанасов заяви, че очакването му е Гюров да поеме отговорност.

"Информацията, която имам, е, че очакването на демократичната общност е Гюров да поеме отговорност. И това най-вероятно ще се случи и той ще бъде обединяваща фигура“, изтъкна депутатът от ДБ.

А относно това дали при евентуална кандидатура на Гюров демократичните сили ще потърсят подкрепа от ГЕРБ, Атанасов посочи, че това не е въпрос, който трябва да решават партиите, а самият кандидат.

"Това е работа на номинирания, който ще се кандидатира като независим“, подчерта депутатът от ДБ. И изтъкна, че формациите, които вече са заявили подкрепа за кандидатурата, са готови да действат, но "на втора линия".