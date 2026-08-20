Василев нападна Йотова за "Безмер": Пълна тишина

Лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев разкритикува държавния глава Илияна Йотова заради мълчанието ѝ по повод евентуална атака от страна на Иран, насочена към авиобаза “Безмер”.

“Оглушително мълчание от върховния главнокомандващ на България г-жа Йотова - 24 часа след новината за “Безмер“. Няма свикан Консултативен съвет за национална сигурност. Няма изявление какви мерки ще бъдат предприети. Пълна тишина”, написа във Фейсбук Василев.

“С такъв главнокомандващ не ми се мисли какво ще се случи, ако има истинска атака”, добави бившият финансов министър.

Припомняме, че вчера американското издание Financial Times излезе с новина, че Иран подготвя потенциални удари над военни бази в Европа, визирайки българската база “Безмер”. Друга потенциална мишена е Кипър.

НАТО излезе с позиция, че ще защити въздушното пространство, ако се наложи.