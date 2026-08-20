Убийството в Съединение: Жертвата нападала възрастни, обвиненият бивш полицай се славел с добри дела

Продължава разследването на убийството на 21-годишен мъж от село Найден Герово, за което е обвинен пенсионираният полицай Тодор Лапков.

Според прокуратурата престъплението е извършено с незаконно притежавана ловна пушка, а след това е направен опит следите да бъдат заличени. На бившия служител на МВР са повдигнати две обвинения - за умишлено убийство и за незаконно притежание на оръжие.

Мотивът все още не е ясен

Разследването е в начална фаза и към момента не е установен категоричният мотив за престъплението. Сред работните версии са стара кражба на пари и евентуална самоотбрана.

В село Найден Герово местните жители разказват, че жертвата е била позната с множество криминални прояви и че в селото е имало напрежение заради нападения над възрастни хора.

Кметът на селото Атанас Арабаджийски заяви, че срещу 21-годишния мъж е имало сигнали за кражби и нападения.

"Относно за жертвата мога да кажа - аз го казах и вчера, че беше личност с много кражби, нападения на възрастни хора. Постоянно населението живееше в някакво напрежение, тормоз над възрастните", каза той пред БНТ.

По думите му са известни няколко случая, при които младежът нападал възрастни жени.

"Няколко случая имаме - нападение над възрастни жени в селото. Просто изчакваше да вземат пенсия, за да имат някакви пари, и влизаше по къщите на възрастни, беззащитни хора, и ги обираше", разказа Арабаджийски.

Кметът: Проблемите започнали след смъртта на дядо му

Според кмета поведението на младежа е било свързано и с трудности в детството му и липса на достатъчно подкрепа в семейството.

"Това го отдавам най-вече на детството му, на самото му формиране като личност. Защото докато беше жив дядо му на времето, той беше много добре. И в момента, в който почина дядо му, нямаше кой да бъде плътно до него и баща му по-скоро нехаеше относно неговото отглеждане. И оттам тръгнаха нещата."

По думите на Арабаджийски полицията е реагирала при подадените сигнали, но след задържанията младежът отново е бил освобождаван.

Добри думи за обвинения бивш полицай

Кметът коментира и Тодор Лапков, обвинен за убийството. Според него местните жители са имали добро мнение за бившия полицай и той често е помагал на хората в селото.

"За него мога да кажа само добри неща... Когато на населението му потрябваха овце или агнета за Великден, за Гергьовден, дори ги колеше. Не може да се каже, че е агресивен човек", заяви Арабаджийски.