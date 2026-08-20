Анализатори за 100-те дни на Радев: На хартия партия има, но на практика я няма

Първите 100 дни от управлението на кабинета “Радев” вече са факт, а резултатите и равносметката от тях коментираха PR експертът Пепи Димитрова и политологът Любомир Стефанов.

В предаването “България сутрин” Стефанов открои комуникацията на правителството като “счупена”.

PR експертът добави, че все пак е рано за присъди. “Що се отнася до комуникацията - това е много голяма грешка на правителството. Наблюдаваме на комуникационно ниво всеки от министрите да се грижи за комуникацията по някакъв собствен усет. Комуникационно изглеждат като самостоятелни елементи. Липсва комуникация на ниво Министерски съвет и на ниво парламентарна група", каза още Димитрова.

Според нея комуникацията е капан, който последните три месеца може да им изиграе лоша шега. "На хартия партия има, но на практика я няма", добави Стефанов.

Управленска програма

Политологът коментира и бюджета като отбеляза, че не се обяснява достатъчно защо има висок дефицит. "Няма управление, което да се хареса на 100% от гражданите. Няма как да угодиш на всички. Отваря се ножицата между това, което е обещано, и това, което се изпълнява", коментира Стефанов.

Той е на мнение, че управленската програма на партията е копирана и разширена версия на предизборната кампания.

Пред Bulgaria ON AIR Димитрова отбеляза, че през последните 15 години "програма, която да отговаря на нашите високи критерии, не можем да посочим".

"Това е категоричен управленски дефицит. Всеки следващ успешно преписва модела", каза Стефанов.

Бюджет’27 е капан

PR експертът прогнозира, че бюджетът за следващата година може да се превърне в капан за управляващите. “Ако тогава стъпваме на миналото, тогава и обществото ще реагира. Моите наблюдения са, че хората се бяха уморили от 5 години безвластие", отбеляза Димитрова.

Анализаторите коментираха и предстоящите президентски избори на 25 октомври. Спроед Димитрова за президент ще бъде избрана жена. Стефанов изрази надежда да видим състезание, сблъсък между идеи и най-вече визия за България.

Гледайте видеото с целия разговор.