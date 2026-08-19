Ивайло Мирчев: Вместо неясни мерки за Безмер, правителството да търси подкрепа от НАТО

Вместо ресорният зам.-министър на отбраната вече да е в НАТО за спешни консултации със съюзниците ни след поредната заплаха от Иран и ескалиращата хибридна война в медийното пространство, чухме за някакви неясни мерки за сигурност, които правителството побързало да предприеме в района на Безмер, написа във фейсбук профила си Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ и депутат от парламентарната група на „Демократична България“ (ДБ).

По-рано днес военният министър Димитър Стоянов каза пред журналисти, че няма пряка заплаха за националната сигурност на България. Изказването му беше по повод статия във в. „Файненшъл таймс“, в която се казва, че „иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво“.

Според Мирчев публикацията в британското издание „не трябва да се подминава безотговорно и с лека ръка“. Той счита, че външният министър Велислава Петрова е трябвало отдавна „настоятелно да поиска обяснение от иранския посланик за нестихващите провокации към България от страна на Техеран“.

„Неадекватните реакции на кабинета спрямо кризата в Близкия Изток и произтичащите за страната рискове за пореден път карат България да изглежда плаха, противоречива, неподготвена и неуверена в отбранителната и възпираща сила на съюзите, към които принадлежим“, смята Мирчев.