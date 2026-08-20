Министър Шишков разкри далавери, довели до 2,5 млн. евро загуби във ВиК сектора

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков разкри нова схема, ощетила ВиК сектора в цялата страна чрез сключването на договори, донесли загуби за 2,5 милиона евро.

Шишков разясни, че става дума за договор между държавното дружество “ВиК Енерджи Груп“ и трите фирми “Волтура“ ЕООД, “Амперсанд Енерджи“ ООД и “Солар СВ“ ООД. По силата на подписания договор трите фирми е трябвало да действат като посредници и да купуват ток от борсата, който да продават на “ВиК Енерджи Груп“, които пък от своя страна да го предоставят на ВиК операторите в цялата страна.

Шишков поясни, че договорите са били сключени така, че трите посредника да продават ток тогава, когато те преценят.

“Посредникът продава ток, когато пожелае, тоест няма ангажимент да продава непрекъснато. И какво са правили посредниците: те са продавали ток на “ВиК Енерджи Груп“, когато токът на борсата е бил евтин, но са го продавали на дружеството по-скъп. Тоест, купуват го евтин, но го продават по-скъп. А пък в дните, когато токът на борсата е скъп, посредниците не го купуват и тогава “ВиК Енерджи Груп“ е принуден сам да си го купи от борсата на по-високата цена. В тази схема посредниците реално взимат печалбата“, разясни министъра.

Схемата, по думите на Шипков, започва след 2025 година, когато начело на “ВиК Енерджи Груп“ застава Атанас Ковачганев, който е освободен от поста си през тази година. Именно при неговото управление са подписани неизгодните договори с трите фирми.

Корупционна схема

“Дружеството си работи много добре от 2021 до 2024 г., но от 2025 г. се случва така, че един добре работещ механизъм се заменя със схема, в която се внедрява схемата на източването. За жалост, добрите намерения и доброто функциониране е станало обект на вниманието на хора, които са искали да забогатеят от загубата на публично дружество“, обясни министър Шишков.

Вследствие на тази корупционна схема са били натоварвани финансово дружества като ВиК-Пловдив, ВиК-Сливен, ВиК-Ямбол, ВиК-Шумен и други.

Шишков уточни, че става въпрос за загуба от няколко милиона, но това влияе пряко върху качеството на водата и лишава ВиК дружествата от ресурс, с който биха могли да подобряват ВиК мрежата.

“Не ни е хрумнало, че някой ще направи така, че да се облагодетелства за сметка на дружеството. Два от договорите са прекратени, ще направим всичко да прекратим и третия договор. После следва оздравяване на целия ВиК сектор. След всяка такава злоупотреба сигналът отива към прокуратурата“, допълни регионалният министър.