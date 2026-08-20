Проф. Овчаров от Перперикон: Открихме изключителен печат на императрица Ирина Комнина

В Перперикон беше открит уникален императорски личен печат, свидетелстващ за връзките между цар Иван Асен II и византийската династия, както и за събитията около създаването на Българската патриаршия през 1235 г.

"Пренасяме се в XIII век, по времето на Иван Асен II. Открихме изключително важен печат на императрица Ирина Дукина Комнина Ласкарина - пети в света. Такива има в музея "Дъмбъртън Оукс" във Вашингтон, в Ермитажа в Санкт Петербург и в частни колекции. Сега ще го има и в музея в Кърджали", заяви археологът проф. Николай Овчаров за "България сутрин".

Това е личен печат, който е скрепвал писмо на императрицата, изпратено или до епископа на Перперикон, или до светските власти тук.

Това се случва през 30-те години на XIII век, когато между Византийската Никейска империя и Българското царство, особено след битката при Клокотница през 1230 г., се водят тежки преговори, разказа той.

"Перперикон се намира само на 29 км от Клокотница. Запазен е в прекрасно качество - може би най-доброто от всички пет печата. Това е една от най-великите византийски жени. Тя е съпруга на Йоан III Дука Ватаци, голям византийски император. Тя е и дъщеря на император, внучка на император, съпруга на император и майка на император. Много добре владее Византия", допълни проф. Овчаров пред Bulgaria ON AIR.

Това е нов щрих не само към българската, но и към средновековната история.

Нови находки от археологическата експедиция

"Вече сме във втората половина на тазгодишната експедиция. Предстоят ни огромни изненади. Започват да излизат монументални сгради. Имаме паднали цели покриви от IV-VI век. Предстои да бъдат вдигнати керемидите и да видим какво има отдолу", посочи археологът.

Лятото тази година е сравнително по-добро за работа в сравнение с миналата, според проф. Овчаров.

"Свикнали сме с температурите и ще се справим някак. Няма дъжд и работата върви по план. Това, което излиза през последните две години, ще гледаме да бъде изложено, за да могат хората да го видят. Искаме Перперикон да гостува в София с всичко най-хубаво", изтъкна археологът.