Иван Василев: Науката трябва да се превръща в пазарна стойност

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев се срещна с председателя на Българската академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева. Основен акцент в разговора е била необходимостта от по-силна връзка между науката и бизнеса, съобщиха от пресентъра на ведомството.

По думите на Василев технологичният трансфер е ключов, защото научните разработки не трябва да остават само в лабораториите, а да намират реално приложение и да се превръщат в пазарна стойност. Той постави акцент и върху създаването на повече spin-off компании, които да развиват научни идеи в самостоятелни бизнеси.

По-широк достъп до суперкомпютъра "Хемус"

Сред обсъдените теми е бил и суперкомпютърът "Хемус", с който разполага БАН. Идеята е възможностите му да бъдат по-широко популяризирани, така че бизнесът и други заинтересовани организации да го използват за свои изследвания и разработки.

Подобен подход се обсъжда и за центровете за компетентност и центровете за върхови постижения.

"Инфраструктура имаме. Наша задача е да информираме обществеността как да използва нейния максимален потенциал", заяви министърът.

Фокус върху икономика с висока добавена стойност

Василев подчерта още, че сред приоритетите на Министерството и на правителството е трансформацията на българската икономика към производства и услуги с по-висока добавена стойност.

В срещата участва и заместник-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова.