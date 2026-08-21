Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" работи на 91,4%, няма кризисна ситуация

Мощността на пети блок на АЕЦ "Козлодуй" е намалена от 100% на 91,4% заради ниското ниво на река Дунав. Мярката е предварително планирана и към момента няма кризисна ситуация, увери министърът на енергетиката Ива Петрова.

"В момента кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана. Ситуацията е под контрол", заяви тя, цитирана от БНТ.

Няма отражение върху енергийната система

Данните на Електроенергийния системен оператор също показват, че намаляването на мощността на блока не създава проблеми за енергийната система.

"Намаляването на мощността на пети блок не се отразява по никакъв начин на работата на цялата система. В момента потреблението в топлите дни е около 90 000 мегаватчаса в денонощие, износът е около 30 000 мегаватчаса, а общото производство в страната надхвърля 131 000 мегаватчаса", обясни Димитър Зарчев, директор на Централното диспечърско управление към ЕСО.

Не се очаква поскъпване на тока

Директорът на НЕК Георги Добрев също посочи, че не очаква превантивното намаляване на мощността на пети блок да се отрази върху цените на електроенергията у нас.