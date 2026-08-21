Размяна на обвинения: Прокуратурата отвърнна на Демерджиев

Прокуратурата на Република България излезе с позиция по повод публични изявления на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, като заяви, че законът трябва да бъде водещ при всяка проверка и разследване.

"Ръководството на Прокуратурата на Република България напълно се солидаризира с изразеното становище от г-н Демерджиев, че законът е висша ценност и всяка проверка по сигнал следва да се извършва безкомпромисно и професионално. Споделяме позицията, че всяко професионално решение, всеки конфликт на интереси и всяка имуществена декларация трябва да застанат под светлината на закона и обществения контрол, без значение кои са проверяваните лица и колко власт стои зад имената им", се козва в становището.

Разследването на полетите на Делян Пеевски станаха причина за размяна на публични обвинения между двете институции.

В същото време от прокуратрата определят като неприемливи всякакви „предупреждения“, отправени публично от министър - орган на изпълнителната власт, към прокурори и административни ръководители в прокуратурата.

"Неприемливи са и публични коментари на неприключили разследвания, на доказателства и на различни версии, по които се работи съвместно с МВР, най-малкото защото са в противоречие със законовите правомощия на министър на вътрешните работи. Крайната оценка на всяка проверка и разследване в правовата държава принадлежи на съда, а не на държавното обвинение или на органите на изпълнителната власт", заявяват от прокуратурата.

Според обвинението, Прокуратурата и Министерство на вътрешните работи имат обща цел, подчинена единствено на закона.

"Близкото минало е показало, че всеки опит за междуинституционално напрежение, породен от изпълнителната власт, обрича тази обща цел на неуспех. Ръководството на прокуратурата застава с цялата си институционална сила зад всеки прокурор и следовател, който работи безпристрастно и само в името на закона", заявяват от прокуратурата.

Вчера министър Демерджиев съобщи, че в Софийска градска прокуратура (СГП) е образувано следствено дело дали служители на ГДБОП не са превишили правомощията си при проверката на лице с имунитет.

Министърът сезира преди месец Сметната палата заради съмнения за несъответствие между декларираното имущество и доходи на лидера на ДПС Делян Пеевски.

В началото на миналия месец министър Демерджиев заяви също, че се проверява произходът на средствата, с които са заплащани полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, както и дали цените им отговарят на пазарните нива. Във връзка с тези полети министърът беше изслушан в Народното събрание.